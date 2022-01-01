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Поклонники Джоковича устроили митинг у суда в Австралии

Поклонники Джоковича устроили митинг у суда в Австралии

Несколько десятков сторонников сербского теннисиста Новака Джоковича собрались у федерального окружного суда в Мельбурне. Они требуют удовлетворить поданную им аппеляцию. Фанаты Джоковича с флагами Сербии призывают бойкотировать Открытый Чемпионат Австралии, если Джоковича депортируют. О ходе заседания один из участников акции сообщает с помощью громкоговорителя.

Слушание по иску спортсмена проходит в суде в Мельбурне

Федеральный суд Австралии в воскресенье начал рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу спортсмена 14 января. Трансляция заседания идет на канале судебной инстанции в YouTube.

Слушание по иску Джоковича против Хоука проходит в суде в Мельбурне. В его ходе адвокаты сербского спортсмена оспорят решения властей, повторно аннулировавших его визу, на том основании, что "для этого нет рациональных причин". Поскольку дело рассматривает коллегия из трех судей, вердикт по иску нельзя будет оспорить ни одной из сторон, и он станет окончательным решением в споре между властями Австралии и теннисистом. Если апелляция Джоковича будет удовлетворена, власти потеряют возможность немедленно депортировать его из страны.

На время слушаний спортсмену разрешили покинуть отель для мигрантов в Мельбурне, где он оставался под стражей с полудня 15 января, и под надзором двух сотрудников погранслужбы страны наблюдать за рассмотрением своего дела в офисе адвоката.

Участие Джоковича в Чемпионате Австралии по теннису

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в чемпионате страны по теннису, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Однако австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие интересы спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.
  • Сегодня, 06:41
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