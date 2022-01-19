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Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения. Обновлено

Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения. Обновлено

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.

Трансляция заседания велась на YouТube—канале "Судебная власть", сообщает РИА Новости

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать. Применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства", — сказал судья Алексей Соколов.

Таким образом суд отклонил требования стороны обвинения, которая требовала ареста с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.

Также обвинение просило наложить на Порошенко обязательства:

-прибывать к следователю и в суд;
-не выезжать из Киева без разрешения;
-сдать паспорт для выезда за границу;
-носить электронный браслет.

По решению суда бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.

Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".

С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество: экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Обвинение также намеревалось арестовать и самого Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. У здания, где проходило заседание, собрались сторонники политика, полиция применила слезоточивый газ.
Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает суд политическими репрессиями.

обновлено в 17:05

Госбюро расследований Украины обжалует меру пресечения Порошенко, сообщает ТАСС
Госбюро расследований Украины заявило, что не удовлетворено мерой пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко в виде личного обязательства, и обещало ее обжаловать.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его обжалования", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

"Подчеркиваем, что в постановлении об избрании меры пресечения судьей констатирована законность и обоснованность подозрения [в российской практике предъявление обвинения] Порошенко Петру Алексеевичу в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях", - указали в бюро.

  • Сегодня, 13:56
  • DTV
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