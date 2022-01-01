Эколог Илья Тромбицкий сообщил, что власти Евросоюза готовы выделить на решение проблемы загрязнения Днестра порядка 1 млрд евро. Он заявил в ходе круглого стола, организованного партией "Гражданский конгресс", что ЕС ищет возможности инвестировать в экологические проекты в разных странах тем, чтобы иметь позитивные примеры для подражания, сообщает point.md со ссылкой на infotag.md
"Власти ЕС не менее нас озабочены проблемами Днестра", - сказал эксперт, высказав сожаление, что "принятые в Молдове экологические стандарты - хороши по своей сути, но не выполняются".
Он призвал власти ужесточить требования к нарушителям экологического законодательства.
"Нужно ужесточение. Как пользователям земли, так к предприятиям. Если они в течение пяти лет неоднократно нарушают нормы экологического характера, то их надо закрывать", - заявил эколог.