Dnestr.TV

 
0

ЕС готов выделить €1 млрд на решение проблемы загрязнения Днестра

ЕС готов выделить €1 млрд на решение проблемы загрязнения Днестра

Эколог Илья Тромбицкий сообщил, что власти Евросоюза готовы выделить на решение проблемы загрязнения Днестра порядка 1 млрд евро.
Он заявил в ходе круглого стола, организованного партией "Гражданский конгресс", что ЕС ищет возможности инвестировать в экологические проекты в разных странах тем, чтобы иметь позитивные примеры для подражания, сообщает point.md со ссылкой на infotag.md

"Власти ЕС не менее нас озабочены проблемами Днестра", - сказал эксперт, высказав сожаление, что "принятые в Молдове экологические стандарты - хороши по своей сути, но не выполняются".

Он призвал власти ужесточить требования к нарушителям экологического законодательства.

"Нужно ужесточение. Как пользователям земли, так к предприятиям. Если они в течение пяти лет неоднократно нарушают нормы экологического характера, то их надо закрывать", - заявил эколог.
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна