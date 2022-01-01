Правительство на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, продвижение демократических ценностей и развитие исследовательской сферы, сообщает NewsMaker
«Роль этого сотрудничества, абсолютно необходимого для нашей страны, заключается в том, чтобы принести пользу гражданам Республики Молдова, укрепить государственные институты в области безопасности и обороны, способствуя достижению цели — оставаться фактором стабильности в регионе», — заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.
В плане отмечено, что Молдова будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, о ситуации в регионе, а также о продвижении реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой „эффективного госуправления“, гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны».
Также план предполагает "укрепление демократического контроля над вооруженными силами РМ, сотрудничество в области модернизации и развития возможностей вооруженных сил РМ, сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности - кибератаками, терроризмом, распространением оружия массового поражения" и т.д.
В Плане подчеркивается, что правительство "продолжит процесс мирного урегулирования приднестровского конфликта и будет настаивать на скорейшем, упорядоченным и полном выводе российских войск, которые незаконно находятся на территории страны, а также на возможности преобразования нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом"
Что касается военной сферы, то Национальная армия продолжит участие в миротворческой миссии в Косово. Также будет проводиться ежегодная подготовка и откомандирование офицеров и военных наблюдателей в международные миротворческие миссии под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, в которых участвует Молдова.
«Этим документом мы способствуем достижению целей модернизации Национальной армии в соответствии с изменениями и требованиями в сфере безопасности, чтобы противостоять новым вызовам. В частности мы ускорим реформу Пограничной полиции и подразделений карабинеров», — сказал Попеску.
Кроме этого, в индивидуальном плане отмечены мероприятия борьбы с терроризмом и киберпреступностью.
Впервые индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО парламент разработал и принял в 2006 году.