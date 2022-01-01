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Торгово-промышленная палата Приднестровья запускает новый конкурс грантов для молодежи

Торгово-промышленная палата Приднестровья запускает новый конкурс грантов для молодежи

Торгово-промышленная палата Приднестровья запускает проект оказания деловой поддержки молодым людям в открытии и создании собственного бизнеса «Бизнес-наставничество — старт для молодёжи!», сообщается на сайте ТПП ПМР

Проект осуществляется в рамках Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия между берегами Днестра», внедряемой Программой Развития ООН в Молдове. В качестве партнера проекта на правом берегу выступает Организация по развитию предпринимательства (ODIMM).

Проект нацелен на оказание комплексной поддержки молодым людям левобережья в создании и развитии собственного бизнеса.

В рамках проекта молодые люди от 18 до 35 лет со всего Приднестровья смогут принять участие в онлайн хакатонах по генерации и оттачиванию своей бизнес-идеи, далее пройти курс делового образования для грамотного составления своего бизнес-плана и участвовать в конкурсе для получения безвозмездной финансовой помощи- гранта в размере до 10 000 евро на закупку оборудования, товаров и услуг для создания или развития своего собственного бизнеса. В результате будет отобрано 20 молодых людей-бенефициаров проекта, которым будет предоставлена безвозмездная финансовая помощь в виде гранта, а также индивидуальное консультирование и наставничество на протяжении создания и развития своего дела.

Приоритетные направления поддержки бизнеса в рамках проекта

Приоритетно гранты в этот раз будут предоставлены молодым предпринимателям из наиболее пострадавших из-за COVID-19 секторов экономики для открытия или перезапуска их предприятий с использованием новых бизнес моделей или модернизированных процессов по таким направлениям:
-Использование инновационного оборудования;
-Цифровизация и автоматизация всех бизнес процессов и процедур;
-Применение передовых технологий, в том числе ИКТ с упором на «зелёную» и «возобновляемую» экономику, внедрение ноу-хау;
-Создание дополнительных рабочих мест, с наибольшим приоритетом для сельской местности, а также для женщин.

Гранты не будут предоставляться на следующие виды деятельности:

-Деятельность в сфере оптовой и розничной торговли;
-Сделки с недвижимостью, деятельность по оказанию юридических консультаций;
-Финансовое посредничество и страхование, ломбарды;
-Деятельность, связанная с азартными играми;
Продажа оружия;
Деятельность по производству или продаже табака и алкоголя.

Руководство для заявителей

Минимальные вклады заявителя

Собственный вклад бенефициара составляет минимум 10% от суммы полученного гранта, которую он обязуется направить на развитие нового бизнеса или существующего бизнеса в период реализации проекта. Уже имеющиеся активы предприятия/предпринимателя до начала проекта не учитываются.

Процесс подачи бизнес-плана

Структура бизнес-плана, а также Методика разработки бизнес-плана размещены на сайте ТПП и доступны для скачивания.

26 января и 2 февраля будут организованы обучающие тренинги по написанию бизнес-плана.
Крайний срок подачи бизнес-плана — 10 февраля 2022 до 17:00
  • Сегодня, 10:50
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