Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщениями о «российском вторжении» страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины. Об этом она сказала на брифинге, сообщает gazeta.ru
«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула дипломат.
По ее словам, об этом свидетельствуют последние сообщения в СМИ, на которые ссылаются официальные структуры и источники.
«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — заявила Захарова.
Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.
Ранее Захарова заявила, что глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией».
В Киев прибыл восьмой за три дня британский самолет с оружием - об этом сегодня сообщает iz.ru Отмечается, что в среду около 22:15 (23:15 мск) борт ZZ171 вылетел с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии.
По данным издания The Drive, каждый самолет C-17A Globemaster III может перевозить до 77,5 тонн груза мог доставить на Украину минимум 24 поддона с закрепленными на каждом из них девятью противотанковыми комплексами.
Ранее в этот день замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи подтвердил, что власти Великобритании поставили несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на Украину.