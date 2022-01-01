Сегодня парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Такое постановление было принято в четверг на экстренном заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа , сообщает ТАСС
"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок", - зачитала проект постановления в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица. Постановление было одобрено голосами правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция голосовала против, возложив вину за газовый кризис на действующее правительство.
В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять финансовые средства для закупки природного газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.
Вице-премьер Андрей Спыну в парламенте назвал действия "Газпрома" недружественными, пишет sputnik.md
"Мы сожалеем, что мажоритарный акционер решил таким образом применить санкции к дочерней компании... Эти действия выглядят неоправданными и, если хотите, недружественными", — сказал он, отвечая на вопрос депутата.
По данным кабинета министров, газораспределительной компании "Молдовагаз" не хватает примерно $25 млн, чтобы рассчитаться за топливо, потребленное в период с 1 по 15 января. В этой ситуации кабин намерен предоставить "Молдовагазу" отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость на зимний период, а также выделить компании в аванс средства, предусмотренные для компенсации населению подорожания газа. О том, что "Молдовагаз" испытывает финансовые трудности, было известно заранее, однако в правительстве Молдавии ждали, что поддержку компании окажет "Газпром", который является ее крупнейшим акционером.