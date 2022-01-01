Первая группа задач имеет отношение к обеспечению политической стабильности. Они адресованы Правительству ПМР в целом и таким министерствам и ведомствам, как МИД, Министерство обороны, МГБ, МВД, Минюст, Следственный комитет, Прокуратура ПМР, Государственный таможенный комитет, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Госслужба управления документацией и архивами, Центризбирком, суды республики.
В сфере внешней политики (МИД):
-Укрепить и расширить сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в сфере защиты и обеспечения прав человека путем совместной разработки -Рамочной основы в области прав человека в Приднестровье. -Развивать сотрудничество с международными партнерами республики в области прав человека, в том числе путем проведения конкретных тематических мероприятий на территории Российской Федерации. -Усилить сотрудничество Приднестровья с суверенными государствами - членами ООН и не представленными народами с целью укрепления политико-дипломатических связей и расширения круга надежных международных партнеров. -Содействовать органам государственной власти Приднестровья в налаживании двусторонних контактов с министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также регионами России. -Продолжить прилагать усилия, направленные на поддержку миротворческой операции под эгидой Российской Федерации. -Содействовать стабильному функционированию всех уровней переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию, включая недопущение попыток разрушения формата «5+2». -Во взаимодействии с международными партнерами принять меры к тому, чтобы подвигнуть молдавскую сторону к участию в мирном переговорном процессе и исполнению ею ранее взятых на себя обязательств. -Добиваться переговорными методами улучшения ситуации в транспортной отрасли, пострадавшей от блокадных мер Республики Молдова и Украины.
В сфере обороны (Министерству обороны):
-Поддерживать на высоком уровне боевую и мобилизационную готовность Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики. -Провести улучшение системы военного образования и воспитания личного состава вооруженных сил, повышение качества подготовки кадров. -Осуществить улучшение материального обеспечения военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил. -Продолжить совершенствование организационно-штатной структуры Вооруженных сил ПМР. -Освоить средства Фонда капитальных вложений в части строительства и ремонта на подведомственных объектах, среди которых строительство 4‑этажного здания Военного института, капремонт казарм в воинских частях в Бендерах и Рыбнице, инфраструктуры оздоровительного комплекса «Днестровские зори».
В сфере обеспечения государственной безопасности (МГБ):
-Активизировать контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение деятельности спецслужб иностранных государств и организаций, нацеленных на причинение ущерба безопасности республики. -Осуществить совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противников приднестровской государственности как за пределами, так и внутри республики. -Провести в исполнительных органах государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, на предприятиях, в учреждениях и организациях контрольно-проверочные мероприятия, направленные на выявление недостатков и нарушений требований законодательства в области защиты государственной тайны и информационной безопасности. -В рамках деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом и управления контртеррористической операцией направить основные усилия на совершенствование совместных действий сил и средств Оперативного штаба, в том числе при проведении тренировок оперативных групп в городах и районах по выполнению плана первоочередных мер и тактико-специальных учений по планам организации и проведения контртеррористических операций «Гроза», «Рельеф», «Пункт», «Вулкан». -Провести мероприятия по совершенствованию охраны государственной границы Приднестровской Молдавской Республики, повышению уровня материально-технического обеспечения пограничных органов и уровня профессионально-этической культуры поведения военнослужащих, обеспечивающих пограничный контроль в пунктах пропуска. -Осуществить реализацию государственной информационной и научно-технической политики в области обеспечения информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с использованием существующих и внедрением новых инженерно-технических и криптографических средств, проведение проверки соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра заявителей требованиям по обеспечению безопасности соответствующего класса защиты. -Совместно с МВД и ГТК разработать план работы по ремонту объектов контрольно-пропускных пунктов на государственной границе республики и внести эти объекты в Фонд капитальных вложений на 2023 год. -Совместно с МВД и ГТК обеспечить все контрольно-пропускные пункты на государственной границе республики доступом к необходимым базам данных. -Провести мобилизационные мероприятия по развёртыванию в/ч № 4045. -Освоить средства Фонда капитальных вложений в части строительства и завершения ремонта на подведомственных объектах.
В сфере правоохранительной деятельности (МВД):
-Провести мероприятия по реализации второго этапа Концепции общественного порядка и безопасности в Приднестровской Молдавской Республике. -Усилить работу по противодействию противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационных технологий. -Продолжить проведение мероприятий по профилактике и предотвращению распространения на территории республики новой вирусной инфекции. -Провести совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти мероприятия по реализации Стратегии безопасности дорожного движения. -Продолжить совершенствование механизмов информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях. -Провести мероприятия по подготовке должностных лиц органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне. -Продолжить проведение мероприятий по исполнению Общереспубликанского плана по противодействию коррупции. -Провести мероприятия по дальнейшему совершенствованию механизмов информационно-правовой доступности и открытости органов внутренних дел. -Продолжить изучение мнения граждан о личной безопасности и деятельности органов внутренних дел на основе вневедомственных источников информации (проведение социологических опросов и мониторинг средств массовой информации). -Постоянно проводить проверки соблюдения норм Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». -В контексте недавно принятого закона провести проверочные мероприятия по выявлению водителей транспортных средств, состоящих на учёте как лица, употребляющие наркотики. -Провести рейдовые мероприятия по выявлению лиц, занимающихся транспортными пассажирскими перевозками без лицензии. -Освоить Фонд капитальных вложений в части капитального ремонта на подведомственных объектах, в том числе осуществить сдачу в эксплуатацию здания ОГАИ УВД г. Бендеры по ул. Тимирязева, 2 «А».
В сфере юстиции (Министерству юстиции):
-Повысить профессиональную подготовку и квалификацию экспертов, в том числе путем направления в экспертные и учебные заведения Российской Федерации. -Привести к единообразию систему государственного управления в сфере технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости на территории республики, закрепив функции по техническому учету объектов недвижимости за организацией, учредителем которой является исключительно государство. -В целях профилактики совершения юридическими и физическими лицами правонарушений продолжить проведение открытых семинаров по разъяснению требований действующего законодательства в подведомственных областях государственного надзора. -Продолжить работу по созданию и обеспечению функционирования Эталонной электронной базы законодательства республики, которая будет находиться в свободном доступе в сети Интернет. -Продолжить работу над уголовно-исполнительным законодательством республики в части улучшения условий содержания лиц, отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе по питанию. -Освоить Фонд капитальных вложений в части реконструкции, строительства и капитального ремонта на подведомственных объектах, в том числе в ЛТП с. Глиное, УИН-1, 2, 3, «Тюрьма-1».
В сфере следствия (Следственному комитету):
-Проводить работу по повышению эффективности расследования уголовных дел по экономическим преступлениям в целях взыскания вреда, причиненного государству и гражданам, на стадии предварительного следствия. -Продолжить работу, направленную на недопущение необоснованных задержаний в порядке, предусмотренном статьей 104 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. -Продолжить работу, направленную на сокращение числа уголовных дел, возвращаемых прокурором на дополнительное расследование в порядке, предусмотренном статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса, при тесном взаимодействии с прокурором. Обеспечить надлежащий контроль на стадии принятия процессуального решения о направлении дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, а также решений о прекращении и приостановлении уголовного дела. -Усилить контроль соблюдения следователями разумных сроков расследования уголовных дел. -Усилить процессуальный контроль деятельности следственных управлений по районам, городам. -Освоить Фонд капитальных вложений в части реконструкции и капитального ремонта на подведомственных объектах.
В сфере прокурорского надзора и контроля (Прокуратуре):
-Провести проверочные мероприятия в органах государственной власти и управления на предмет соблюдения норм Закона «Об обращениях граждан, юридических лиц, а также общественных объединений». -Проверить соблюдение требований законодательства при взаимодействии налоговых и правоохранительных органов в части обмена информацией о выявленных нарушениях налогового законодательства. -Проверить законность использования государственного и муниципального имущества. -Проверить некоммерческие организации, уставами которых предусмотрено участие в противодействии коррупции, на предмет соответствия их деятельности целям, заявленным в уставе. -В целях укрепления законности, предупреждения нарушений законности активизировать информационно-просветительскую работу, используя имеющийся опыт подготовки презентаций, агитационных и других наглядных материалов, по актуальным направлениям. -Осуществлять дальнейшее применение мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, что особенно актуально в условиях пандемии. -Освоить Фонд капитальных вложений в части капитального ремонта на подведомственном объекте.
В области таможенного дела (ГТК):
В целях создания для экономических агентов республики максимально благоприятных условий осуществления внешнеэкономической деятельности, а также дальнейшей либерализации в сфере внешнеэкономической деятельности государства осуществить: - расширение перечня таможенных процедур, доступных для оформления в электронном виде;
- упрощение и ускорение таможенного досмотра путем перехода на выборочное проведение таможенного досмотра на основании системы управления рисками;
- внедрение новой формы таможенного контроля – таможенная проверка, которая позволит перенести проведение таможенного контроля на этап после выпуска товаров;
- упрощение и упорядочение таможенных операций доставки товаров и их хранения, в том числе осуществляемых в отношении уполномоченных операторов;
- совершенствование таможенных формальностей в части временного ввоза транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, с уплатой сбора-виньетки, в том числе в целях упрощения перевозки товаров, ввозимых на территорию ПМР отечественными индивидуальными предпринимателями.
Провести повышение эффективности функционирования системы пунктов пропуска через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики путем: - обеспечения самых оживленных пунктов пропуска видеорегистраторами, позволяющими осуществлять видео-фиксацию проведения таможенных операций;
- оснащения таможенных пунктов пропуска с наиболее интенсивным грузопотоком автовесовыми платформами, упрощающими процедуру взвешивания товаров и обеспечивающими эффективный таможенный контроль (в зависимости от уровня госфинансирования);
- подключения всех пунктов пропуска к ведомственной сети оптическими линиями связи.
В рамках взаимодействия с Министерством экономического развития осуществлять поддержку конкурентоспособности отечественных производителей путем дальнейшей оптимизации таможенных пошлин в экспортно-импортном тарифе на 2023 год. Осуществлять контроль законности перемещения через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к обороту на территории республики.
В сфере связи, информатизации, СМИ
(Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций):
-Продолжить развитие государственной информационной системы «Портал государственных услуг», в том числе путем дальнейшего перевода государственных услуг в электронную форму. -Совместно с Министерством здравоохранения разработать и подготовить к внедрению комплексную медицинскую информационную систему, которая позволит улучшить качество оказания медицинских услуг и ускорит взаимодействие медицинских работников между собой. -Осуществить реализацию мероприятий по созданию автоматизированного Государственного земельного кадастра Приднестровской Молдавской Республики и внедрению технологий глобальных навигационных систем. -Осуществить внедрение и введение в эксплуатацию государственной информационной системы «Электронные платежи», которая позволит заявителям самостоятельно выбирать способ платы за оказание государственных услуг. -Продолжить развитие государственной информационной системы «Межведомственный электронный документооборот» и создание возможности подключения к системе государственным и негосударственным организациям, что обеспечит увеличение скорости обмена информацией между государством и бизнесом, а также сократит издержки на обмен информацией. -Усилить координацию деятельности государственных и муниципальных средств массовой информации. -В рамках реализации основных направлений государственной информационной политики через государственные республиканские средства массовой информации осуществлять работу по освещению: а) направлений государственной программы по поддержке и развитию предпринимательства, в том числе информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Функционирование бизнес-школы», анонсирование и широкое освещение проекта «Покупай Приднестровское»;
б) работы государства в отношении трудовой занятости граждан, а также вопросов вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность посредством подготовки статей (публикаций), репортажей, сюжетов, видео- и аудиороликов о предприятиях, создающих благоприятные условия труда, предоставляющих социальное обеспечение и профессиональный рост работникам; успешные истории развития индивидуального предпринимательства;
в) позитивной составляющей всех профессий, в том числе информирование населения о востребованности страны в рабочих кадрах, анонсирование и последующее освещение ярмарок вакансий рабочих мест, подготовка статей (публикаций), репортажей, сюжетов, видео- и аудиороликов об успешных примерах реализации работников на рабочих местах, рабочих династиях;
г) традиционных семейных ценностей и укрепления института семьи;
д) информации о Приднестровье как об инвестиционно и туристически привлекательной стране;
е) поддержки и развития спорта, здорового образа жизни.
В рамках некоторых направлений деятельности (Правительству ПМР):
-Организовать работу по комплексной ревизии правовых актов по каждой сфере правоотношений (речь идёт о так называемой регуляторной гильотине). -Устаревшие, дублирующие, противоречащие друг другу нормативные правовые акты разного уровня необходимо изменить, дополнить или отменить. В данной работе прошу действовать по принципу «одна сфера правоотношений – один главенствующий нормативный правовой акт». При осуществлении обозначенной деятельности важно проводить консультации с соответствующими общественными объединениями. -Продолжить мероприятия по координации осуществления общественного контроля Общественной палатой и Общеприднестровским народным форумом в разных сферах взаимодействия граждан с государством, в том числе на объектах Фонда капитальных вложений.
В сфере управления документацией и архивами
(Госслужбе управления документацией и архивами):
-Продолжить работу по созданию государственного архива электронных документов, включающего в себя создание условий ведомственного и государственного архивного хранения электронных документов. -Проводить мониторинг источников комплектования Архивного фонда Приднестровской Молдавской Республики с целью совершенствования качества его комплектования. -Проводить научно-исследовательскую работу государственных архивов, направленную на реализацию международного проекта «Без срока давности» по выявлению документов о злодеяниях немецко-румынских захватчиков на территории Приднестровья. -Проводить оцифровку распорядительных документов территориальных органов власти и управления за советский период (районных и городских исполнительных комитетов на территории Приднестровья с 1944 по 1990 годы). -Осуществлять контроль проведения реконструкции здания Государственных архивов Приднестровской Молдавской Республики (г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36) и полностью освоить выделенные на это по линии Фонда капитальных вложений средства. При необходимости принять меры по внесению заявки на продолжение строительных работ по данному объекту в Фонд капитальных вложений на 2023 год.
В рамках избирательного процесса (ЦИК):
-Продолжить работу по обучению профессионального кадрового состава избирательных комиссий. -Продолжить работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, формированию активной гражданской позиции граждан, расширению форм участия молодёжи в работе избирательных комиссий всех уровней.
В контексте развития судебной системы:
Верховному суду для обеспечения надлежащего качественного уровня работы судов общей юрисдикции:
-Вести дальнейшую работу по повышению уровня квалификации работников судебной системы. -Продолжать работу по обеспечению доступа граждан к правосудию и повышению открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видеоконференцсвязи. -Совершенствовать гражданское процессуальное законодательство с целью облегчения доступа граждан к правосудию, возможности участия в судебном процессе в режиме видеоконференцсвязи. -Разработать проект реконструкции здания Верховного суда в г. Тирасполе и провести работу по его включению в Фонд капитальных вложений на 2023 год. -Проводить постоянную работу по обобщению судебной практики при рассмотрении всех категорий дел. -Принять дополнительные меры по обеспечению работников судов общей юрисдикции современной оргтехникой, дезинфицирующими средствами и канцелярскими принадлежностями.
Конституционному суду:
-Продолжить работу по исполнению требований Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Приднестровской Молдавской Республики», обеспечить техническую возможность поступления обращений заявителей в электронном виде на официальный сайт Конституционного суда в глобальной сети Интернет. -В целях подготовки кадрового резерва проводить мероприятия по повышению квалификации сотрудников аппарата Конституционного суда. -Продолжить работу по совершенствованию конституционного законодательства, включая при необходимости, реализацию права законодательной инициативы по вопросам своего ведения. -Для популяризации деятельности Конституционного суда подготовить ряд публикаций научно-практических статей на актуальные темы современного конституционализма.
Арбитражному суду:
-Продолжить работу по исполнению требований Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов». -Осуществлять повышение квалификации судей Арбитражного суда. -Продолжить работу по совершенствованию арбитражного процессуального законодательства с учетом нововведений законодательства республики. -Подготовить и внести в соответствующие органы предложения о внесении изменений и дополнений в правовые акты, которыми руководствуется суд при отправлении правосудия. -Адресаты президентских поручений, исполнение которых нацелено на обеспечение экономической самодостаточности Приднестровья, – Правительство ПМР, Минэкономразвития, Минфин, Министерство сельского хозяйств и природных ресурсов.
В сфере экономики и финансов:
Правительству:
-Обеспечить макроэкономическую стабильность и рост валового внутреннего продукта. -Обеспечить выплату заработных плат, пенсий и пособий в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством. -Осуществить разработку законодательного акта, предусматривающего новый подход к оплате труда работников бюджетной сферы, основанный на гарантии оплаты труда не ниже, чем в предыдущие периоды, и возможность увеличивать базовые оклады (надбавки, доплаты) в зависимости от результативности работы сотрудников. -Разработать Программу развития промышленности Приднестровской Молдавской Республики в целом и для каждого предприятия отрасли в частности – с конкретно поставленными целями, задачами, сроками реализации и с последующим представлением её на утверждение Верховному Совету. -Реализовать повышение уровня коррупционной устойчивости в сфере государственных закупок.
Министерству экономического развития:
-Продолжить в 2022 году реализацию действующих подходов в сфере льготного кредитования отраслей промышленности, сельского хозяйства, туризма. -Завершить работу по подготовке Налогового кодекса Приднестровской Молдавской Республики. -Провести совершенствование законодательства и информационной системы в сфере закупок, повышение эффективности контроля исполнения законодательства о государственных закупках. -Продолжить взаимодействие с Российской Федерацией по расширению направлений приднестровского экспорта на российский рынок, а также обеспечение сохранения преференциального режима внешней торговли с Европейским Союзом. -Осуществить совершенствование законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности в части упрощения механизма исчисления и уплаты налогов для инвесторов, увеличение масштабов взаимодействия с субъектами инвестиционной деятельности. Проводить индивидуальную работу с каждым потенциальным инвестором. -Продолжить реализацию проектов «Покупай Приднестровское!» и «Бизнес-школа», а также мероприятий по развитию туристической инфраструктуры. -Продолжить реализацию инвестиционной политики государства путем исполнения программы Фонда капитальных вложений с целью совершенствования социальной инфраструктуры, применения современных методов ценообразования в строительстве (ресурсный метод). Контроль реализации ресурсного метода осуществлять исключительно Департаментом строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития – без передачи данной функции кому-либо. -Усилить контроль своевременного исполнения программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, по ремонту и реконструкции тротуаров населенных пунктов, а также по благоустройству территорий организаций образования и социально-культурных учреждений. -Особое внимание уделить обеспечению сельских населенных пунктов электро-, водо-, тепло-, газоснабжением, водоотведением. Продолжить ремонт сетей и систем электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения. -Обеспечить реализацию мероприятий Программы поддержки и развития туризма на 2019-2026 годы, в первую очередь направленных на разработку нового закона о туризме, отвечающего современному контексту и задачам комплексного развития туризма. -Проводить работы по ремонту дорог и тротуаров с использованием местных строительных материалов, применяя современные технологии. -Систематически проводить проверочные мероприятия с целью недопущения необоснованного роста цен на ГСМ, продукты питания и медикаменты.
Министерству финансов:
-Осуществить совершенствование системы налогового администрирования и налогового контроля, включая усиление роли и совершенствование инструментов камерального контроля, осуществляемого налоговыми органами на стадии приемки налоговой и финансовой отчетности, осуществление систематического и эффективного контроля соблюдения законодательства в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности. -Осуществить развитие информатизации и внедрение современных программных продуктов в налоговых органах, в том числе: а) внедрение механизма онлайн-оплаты налогов индивидуальных предпринимателей на всей территории республики;
б) реализация возможности получения индивидуальными предпринимателями документов разрешительного характера, подтверждающих право осуществления предпринимательской деятельности в рамках специальных налоговых режимов, в электронном виде через ГИС «Портал государственных услуг»;
в) разработка и внедрение веб-сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;
г) полномасштабная реализация положений Закона «О порядке представления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
В целях обеспечения инструментов для наиболее экономичного, рационального и эффективного использования бюджетных средств, в том числе посредством реализации задач по разработке и внедрению современных технологий, позволяющих максимально автоматизировать и облегчить систему прогнозно-аналитических исследований, повысить надежность и оперативность получения отчетных данных, реализовать возможность учета и текущего контроля принимаемых главными распорядителями бюджетных средств обязательств в полном объеме по мере их принятия. Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов:
-Продолжить работу по развитию орошаемого земледелия как основы роста производства сельскохозяйственной продукции. Проводить ремонтно-восстановительные работы насосных станций и мелиоративных сетей с целью создания технических условий для гарантированной подачи воды на цели орошения и подключения к системе мелиорации дополнительного числа хозяйствующих субъектов. Проводить реализацию государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2026 годы. -Осуществить реализацию мероприятий, направленных на рациональное и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и усиление земельного контроля и надзора за произрастанием карантинных сорняков, сокращение площадей неиспользуемых сельхозугодий, сохранение плодородия почв. -Усилить ответственность за неисполнение требований, направленных на борьбу с распространением амброзии. -Осуществить реализацию Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, рационального и комплексного использования минеральных ресурсов и охраны недр Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2026 годы. -Осуществить проведение мероприятий по экологическому воспитанию, природоохранных акций, способствовать реализации программы по озеленению населенных пунктов республики. -Провести нормативное закрепление принципа «за 1 срубленное дерево высаживать два» повсеместно и в сельской местности, и в городах. -Осуществить запрет вырубки деревьев без согласования с государственной администрацией и Советом народных депутатов. -С учётом выявленных недостатков и фактов хищения, признать деятельность ГУП «Приднестровье-лес» неудовлетворительной. Правительству внести предложение по новому руководителю предприятия. Александру Владимировичу Мартынову взять решение вопроса по ГУП «Приднестровье-лес» на личный контроль, под личную ответственность. В рамках расширения сферы экономической деятельности предприятия организовать реализацию предприятием колотых дров. -Правительству усилить контроль реализации приднестровских лесоматериалов в Республику Молдова. Провести анализ ситуации в сфере незаконного вывоза древесины. -Совместно с Правительством Минсельхозу актуализировать в связи с современными вызовами нормативную базу, регулирующую использование в республике леса и недр. -Минсельхозу, Госслужбе экологии, МВД, МГБ, ГТК, Прокуратуре (с учетом сфер ответственности) проводить постоянные проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о лесе и недрах. Обеспечить исполнение законодательных норм. Провести проверочные мероприятия в отношении разработки карьеров (песок, ПГС). Не выдавать лицензию на деятельность или прекратить лицензирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку продукции большегрузами по дорогам, проходящим в населенных пунктах вблизи жилых домов.