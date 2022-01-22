Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Биатлонистки РФ завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Он проходит в итальянском Антхольце.
Команда Норвегии выиграла золотые награды, пройдя дистанцию за 1 час 12 минут 54,1 секунды. Россиянки же уступили им 24,6 секунды. Третье место осталось за сборной Франции (+32,6).
Этап Кубка мира завершится в воскресенье, 23 января. В заключительный день пройдут мужская эстафета и женский масс-старт.
mk.ru
- Сегодня, 17:00
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.