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Биатлонистки РФ завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Биатлонистки РФ завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Он проходит в итальянском Антхольце.

Команда Норвегии выиграла золотые награды, пройдя дистанцию за 1 час 12 минут 54,1 секунды. Россиянки же уступили им 24,6 секунды. Третье место осталось за сборной Франции (+32,6).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье, 23 января. В заключительный день пройдут мужская эстафета и женский масс-старт.

mk.ru
  • Сегодня, 17:00
  • DTV
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