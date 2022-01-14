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Украинский командующий назвал «дату вторжения» России

Украинский командующий назвал «дату вторжения» России

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал 20 февраля «датой вторжения» России. Об этом он заявил в интервью The Times, сообщает mk.ru

Павлюк отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, не захочет омрачать отношения с Китаем, начав военные действия во время Олимпиады в Пекине. Кроме того, в этот период будут проходить российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», пишет lenta.ru

Кроме того, он выразил уверенность, что наступление российских войск начнется с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий страны. Павлюк добавил, что в случае эскалации ситуации Россия может якобы захватить восемь ключевых регионов Украины, а под контроль России могут перейти Днепр, Харьков и Одесса.

Военный ранее заверил, что около полумиллиона украинцев, которые проходили службу в Донбассе или потеряли там кого-нибудь из близких, ежедневно готовятся к противостоянию с «агрессором» и при новом вторжении будут «рвать русских голыми руками».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в подготовке военных действий носят голословный характер и ничем не подтверждаются.
  • Сегодня, 09:48
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