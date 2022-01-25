В Харькове прошел международный турнир по вольной борьбе среди кадетов памяти Заслуженного тренера УССР Леонида Дуная. При жизни тренера прошло 20 международных турниров на его кубок, после смерти – 11-й турнир его памяти.
Традиционные соревнования собрали спортсменов до 18 лет из Украины, Франции, Греции, Белоруссии, Грузии и Молдавии. На ковер вышли и два воспитанника Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса, передает novostipmr.com.
Никита Барбус завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 92 кг (15 участников). Все три выигранные схватки он завершил досрочно, положив соперников на лопатки. В своей категории Никита Барбус был единственным, кому удалось одержать три чистые победы. Тираспольчанин уступил только серебряному призеру Мусейфу Алиеву из Харькова. Победителем стал Ника Панцулая из Кутаиси (Грузия).
Владислав Бразда в борьбе за бронзу уступил грузину и занял 5-е место.
Тираспольских борцов тренируют Андрей Подсевальников, Константин Богатый и Николай Воронченко. novostipmr.com