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Тираспольский борец привез медаль из Украины

Тираспольский борец привез медаль из Украины

В Харькове прошел международный турнир по вольной борьбе среди кадетов памяти Заслуженного тренера УССР Леонида Дуная. При жизни тренера прошло 20 международных турниров на его кубок, после смерти – 11-й турнир его памяти.

Традиционные соревнования собрали спортсменов до 18 лет из Украины, Франции, Греции, Белоруссии, Грузии и Молдавии. На ковер вышли и два воспитанника Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса, передает novostipmr.com.

Никита Барбус завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 92 кг (15 участников). Все три выигранные схватки он завершил досрочно, положив соперников на лопатки. В своей категории Никита Барбус был единственным, кому удалось одержать три чистые победы. Тираспольчанин уступил только серебряному призеру Мусейфу Алиеву из Харькова. Победителем стал Ника Панцулая из Кутаиси (Грузия).

Владислав Бразда в борьбе за бронзу уступил грузину и занял 5-е место.

Тираспольских борцов тренируют Андрей Подсевальников, Константин Богатый и Николай Воронченко.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:29
  • DTV
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