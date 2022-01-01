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Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Первые спортсмены из России вылетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели из аэропорта Шереметьево в 21:05 мск.

В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Российскую команду по шорт-треку представят десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, передает ТАСС.

В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова ("Динамо-Нева"), Мария Сорокина ("Агидель"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Екатерина Николаева ("Динамо-Нева"), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все - "Торнадо"), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все - "Агидель"). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева ("Динамо-Нева") и нападающий Полина Лучникова ("Агидель").

Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
tass.ru
  • Сегодня, 20:37
  • DTV
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