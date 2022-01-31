Запрет Россельхознадзора на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы из-за вспышки птичьего гриппа еще более снижает шансы молдавских предприятий на восстановление экспорта, об этом сообщает Sputnik Молдова
На одном из крупнейших молдавских комбинатов по переработке мяса птицы журналистам Sputnik Молдова сообщили, что экспорт в страны Евросоюза не ведется из-за несоответствия продукции птицеводческих предприятий Молдовы стандартам ЕС. Отсутствуют экспортные поставки и на российский рынок.
"Небольшие партии экспортируем в Азербайджан и Иран, туда, где импорт птицы разрешен", — сообщил один из ответственных работников комбината.
В таких же условиях работают и другие предприятия отрасли. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов прессе заявили, что Молдова не экспортирует мясо птицы и яйца в Российскую Федерацию.
Как сообщает Sputnik Молдова премьер РМ и министр экономики отказались прокомментировать запрет на ввоз в Россию птицы и яиц из Молдовы. Наталья Гаврилица и Сержиу Гайбу развернулись, и ушли, не дослушав вопрос журналистки.
Напомним, Россельхознадзор заявил, что с 1 февраля вводится временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы. Решение принято из-за ухудшения эпизоотической обстановки в стране.
Ранее Нацагентство по безопасности пищевых продуктов сообщило о вспышке птичьего гриппа типа H5N1, которая подтверждена в Теленештском районе.