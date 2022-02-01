Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в министерстве здравоохранения 31 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве пояснили, что такое решение принято для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, при посещении поликлиник.
Ранее в минздраве заявляли о росте заболеваемости коронавирусом в Белоруссии. За минувшие сутки в республике зарегистрированы почти 2 тысячи пациентов с COVID-19, выписаны 1514 пациентов. Всего с начала пандемии в Белоруссии зарегистрировано около 743 тысячи случаев заболевания коронавирусом.