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В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста

В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста

Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минздрав Республики Беларусь разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ № 108 подписан в министерстве здравоохранения 31 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В Белоруссии медикам разрешили ставить диагноз COVID–19 без ПЦР-теста

В ведомстве пояснили, что такое решение принято для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, при посещении поликлиник.

Ранее в минздраве заявляли о росте заболеваемости коронавирусом в Белоруссии. За минувшие сутки в республике зарегистрированы почти 2 тысячи пациентов с COVID-19, выписаны 1514 пациентов. Всего с начала пандемии в Белоруссии зарегистрировано около 743 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
  • Сегодня, 09:48
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