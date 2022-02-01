Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в семье вступит в силу в Молдове в мае этого года. Об этом сообщило 31 января представительство Молдовы в Совете Европы после того, как посол Молдовы в СЕ Даниела Кужбэ представила в Страсбурге ратификационные грамоты конвенции. Дипломат подписала документ вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает NewsMaker
В ведомстве напомнили, что Молдова подписала Стамбульскую конвенцию 6 февраля 2017 года. А парламент страны одобрил закон о ратификации документа 14 октября 2021 года, после чего, 19 октября, президент страны Майя Санду промульгировала документ. «Так Молдова стала 35 страной, присоединившейся к конвенции», — отметили в представительстве.
Также в ведомстве добавили, что для государств, которые выразили согласие присоединиться к конвенции, она вступает в силу в первый день месяца, который наступит по истечении трех месяцев с момента представления ратификационных грамот.
«Эффективное внедрение Стамбульской конвенции — это один из приоритетов правительства Молдовы, а также часть плана действий Совета Европы для Молдовы на 2021-2024 годы. Присоединившись к конвенции, наша страна стала частью важного процесса международной консолидации усилий по борьбе с домашним насилием и с насилием в отношении женщин», — подчеркнули в посольстве.
Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. Молдова подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2017 году, однако ратифицировала только сейчас.
Это первый подобный документ, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Также, согласно конвенции, уголовному или другому правовому наказанию должны подлежать и сексуальные домогательства (харрасмент). В документе, кроме того, даны определения «гендера» и «гендерного насилия».