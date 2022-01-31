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Евросоюз ограничил срок действия COVID-сертификатов для пересечения границ

Евросоюз ограничил срок действия COVID-сертификатов для пересечения границ

С 1 февраля в Евросоюзе сертификаты о вакцинации от коронавируса, необходимые для поездок внутри союза, будут действительны в течение только 270 дней или девяти месяцев. Об этом 31 января сообщила Еврокомиссия, сообщает newsmaker.md

Как отметили в ЕК, для однокомпонентной вакцины это означает 270 дней с момента первой и единственной прививки. Для двухкомпонентной вакцины это означает 270 дней с момента второй прививки.

« В ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно срока действия сертификатов о прививках для трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и подчеркивает важность повторной вакцинации», — заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

При этом правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок внутри ЕС, и не распространяется на сертификаты на бустерные дозы, добавил Рейндерс.

Молдаване с румынским гражданством, которые намерены выехать в страны Европейского союза, должны соблюдать новые правила, которые будут применяться с 1 февраля. Действительность зеленого сертификата для внутри-европейских поездок после вакцинации против COVID-19 по полной схеме, состоящей из двух доз (или одной дозы в случае вакцины Johnson & Johnson), будет ограничена 270 днями (девять месяцев), пишет Agerpres

  • Сегодня, 10:24
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