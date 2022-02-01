Александр Мартынов провел диалог в онлайн формате с производителями плодоовощной продукции. Отметим, в прошлом году Председатель Правительства, а также руководители профильных министерств уже встречались для обсуждения накопившихся вопросов. Одним из них было введение заградительной сезонной импортной пошлины на ввоз яблок. Соответствующий документ сегодня подписал Глава Правительства.
Анализ внутреннего рынка показал, что в последние три года обеспечение собственной продукцией превышает потребность в несколько раз. Чтобы поддержать отечественных садоводов до 30 апреля будет установлена импортная сезонная таможенная пошлина. Она будет действовать вместо ввозной таможенной пошлины. Предполагается, что сезонная пошлина составит 15 центов для яблок, которые ввозятся без заключения внешнеэкономического договора, сообщает пресс-служба Правительства.
По данным Минэкономразвития, 70% от общего объема ввоза яблок осуществляется без заключения внешнеторгового контракта. Предлагаемое увеличение специфической составляющей таможенной пошлины сделает ввоз яблок без заключения внешнеэкономического контракта экономически нецелесообразным и позволит продавать на рынке продукцию собственного производства. Такую позицию поддерживают и аграрии.
«Совершенно верно было сказано, что в основном осуществляется импорт продукции не высокого качества из сопредельных государств - Молдовы и Украины, поэтому иногда даже ниже цены на рынках на эту продукцию, и с учетом ставки, была ставка 10% и индикатив был 50%, и в среднем выходило 5 центов на 1 кг. То есть это очень серьезно подрывало стоимостную политику местных садоводов, поэтому мы согласны с принятым решением в 15 центов», - довел позицию директор ООО «ЕвроРостАгро» Юрий Диуца.
С предложениями согласились в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов, также призвав коллег к мониторингу цен, чтобы ведение сезонной таможенной пошлины не сказалось на росте цены для потребителя.
«Данная мера преследует несколько целей. Первая – мы защищаем свой внутренний рынок, а вторая цель – мы поддерживаем наших производителей. На сегодняшний день цель государства заключается в следующем - чтобы наш производитель имел возможность торговли. Второе – мы безусловно понимаем, что та налогооблагаемая база или те доходы бюджетного характера, которые мы сегодня получаем от реализации яблок они безусловно будут выше от поступлений местных производителей, чем от импортируемой продукции», - отметил Александр Розенберг.
Кроме того, по мнению министра, в будущем необходимо выработать такой механизм, чтобы заблаговременно было понятно – какая доля яблок местных производителей будет на приднестровском рынке.
«Мы понимаем, что все производители яблок в первую очередь настроены работать на экспорт, то есть максимально получить валовый доход и рентабельность как следствие. Поэтому на внутренний рынок мы бы не хотели, чтобы эта продукция продавалась по остаточному принципу», - подчеркнул глава Минсельхозприроды.
В рамках совещания коснулись и кредитования сельскохозяйственных предприятий промышленной переработки сроком до семи лет. Отметим, ранее Александр Мартынов поручил проработать вопрос.
«Что касается Правительства, то ключевой приоритет – это развитие сельского хозяйства и, если такой инструмент как кредитование на срок до семи лет будет способствовать этому, и есть конкретные проекты, то наша задача, Правительства и Центробанка, изыскать способ как кредитование обеспечить. Поэтому здесь ключевую роль должен играть Минсельхоз. И, если есть такие проекты, и вы готовы представить пакет таких проектов, то мы готовы с ними внимательно ознакомиться. Собраться с банкирами и поискать способ их прокредитовать. Мы открыты для обсуждения этого вопроса, здесь инициатива за вами», - обратился Александр Мартынов к руководству Минсельхозприроды. gov-pmr.org