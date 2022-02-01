Защитники Приднестровья смогут сделать операции по эндопротезированию коленного сустава в иностранных клиниках.
Председатель Правительства подписал документ, вносящий изменения в порядок направления на лечение, консультацию или обследование граждан республики за пределы страны.
Согласно Постановлению Правительства № 32 изменения коснулись защитников Приднестровья, являющихся инвалидами I, II, III групп общего заболевания, которые нуждаются в эндопротезировании коленного сустава. Учитывая, что в республике отсутствует возможность проведения хирургического лечения по данному направлению, необходимые операции для нуждающихся защитников республики будут сделаны в иностранных клиниках.
Отметим, вопрос эндопротезирования коленных суставов не раз поднимался представителями общественности в рамках заседаний Координационного совета.