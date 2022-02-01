Dnestr.TV

 
0

Защитникам ПМР будут проводить операции по замене коленного сустава в иностранных клиниках

Защитникам ПМР будут проводить операции по замене коленного сустава в иностранных клиниках

Защитники Приднестровья смогут сделать операции по эндопротезированию коленного сустава в иностранных клиниках.

Председатель Правительства подписал документ, вносящий изменения в порядок направления на лечение, консультацию или обследование граждан республики за пределы страны.

Согласно Постановлению Правительства № 32 изменения коснулись защитников Приднестровья, являющихся инвалидами I, II, III групп общего заболевания, которые нуждаются в эндопротезировании коленного сустава. Учитывая, что в республике отсутствует возможность проведения хирургического лечения по данному направлению, необходимые операции для нуждающихся защитников республики будут сделаны в иностранных клиниках.

Отметим, вопрос эндопротезирования коленных суставов не раз поднимался представителями общественности в рамках заседаний Координационного совета.
  • Сегодня, 08:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна