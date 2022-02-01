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Приговор суда : сумму взятки умножаем в 30 раз

Приговор суда : сумму взятки умножаем в 30 раз

Бендерский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летнему Эдуарду Пануце, который признан виновным в даче взятки должностному лицу. За данное правонарушение в УК ПМР предусмотрено наказание от крупного штрафа до длительного срока лишения свободы, сообщает Newspmr

Согласно доказательств, собранных следственными органами г. Бендеры, вечером 29 октября 2021 года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Ауди А6» под управлением Эдуарда Пануцы. Так как водитель был с признаками опьянения, его отстранили от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование.

Мужчина категорически отказался от прохождения освидетельствования. При этом, желая избежать ответственности за правонарушение, предложил сотруднику милиции в качестве взятки денежные средства в размере 600 рублей ПМР.

Инспектор дорожно-патрульной службы, в ответ на противоправные действия, предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако это не остановило мужчину. Более того, он посчитал, что этой суммы недостаточно, и доложил милиционеру еще несколько купюр.

После этого неподкупный сотрудник милиции решил дать делу ход, а именно, сообщил в дежурную часть о противоправных действиях гражданина. Таким образом, факт дачи взятки был зафиксирован.

В ходе следственных мероприятий Эдуард Пануца осознал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без проведения судебного разбирательства.

Это существенно смягчило наказание по приговору суда, который вынес минимальную меру наказания, – приговорил виновного к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, что составило 27 475 рублей ПМР.

Василий Бегунов, NewsPMR
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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