В сети заметили необычное объявление москвича, продающего воздух из СССР за полмиллиона рублей. Публикация появилась на одном из популярных онлайн-классифайдов.
Баллоны с советским воздухом россиянин выставил на продажу за 499 тысяч рублей. В объявлении он назвал это идеальным подарком на день рождения и удачным предметом для «экспериментов, ностальгии и магии», пишет moslenta.ru
Мужчина отметил, что продает уникальную возможность вдохнуть воздух ушедшей эпохи, и его высокая цена обоснована.
«Акваланг заправлен воздухом года рождения Сергея Шнурова, принятия новой конституции Экваториальной Гвинеи, а также принятия указа об уголовной ответственности за угон воздушного судна в СССР. Воздух кристально чист, катастрофы в Чернобыле еще не было, как и прочих неприятных вещей, которые сейчас бушуют», — заявил продавец в описании лота.
Кроме того, россиянин добавил, что новость о баллонах была опубликована в одном из столичных СМИ, и к советскому воздуху в подарок прилагается газета с публикацией.
В интервью мужчина рассказал, что уже получил немало звонков, и один покупатель хотел купить акваланг в подарок другу. Но, не сошлись по цифрам. Друг родился в 1979г. , а воздух в акваланге из 1973г.
Корреспондент Вечерней Москвы отмечает, что воздух уже давно стал товаром. Например, Китай с 2015 года ежегодно закупает партии баллонов с чистым воздухом из Канады. Один баллончик на 150 вдохов стоит 100 юаней или 1200 росс. рублей .