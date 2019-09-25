В рамках прошедшей сегодня в онлайн-формате сессии депутаты Верховного Совета рассмотрели в первом чтении две инициативы Правительства. Среди них государственная целевая программа по обеспечению жильем защитников Приднестровья. Рассчитана она на 10 лет - с 2022 по 2031 годы, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Речь идет об участниках боевых действий, которые стоят на жилищном учете в госадминистрациях городов и районов и не имеют собственной жилплощади. По данным анализа, проведенного специалистами, выявлено, что в очереди на получение собственной жилплощади состоит 401 участник боевых действий по защите республики. 131 из них – одиноко проживающие, а 221 семья – многодетные.
На первом этапе планируется приобретение 25 квартир, в последующие годы по 41 квартире. Средства, необходимые для реализации проекта, составят около 141,5 млн рублей. В ходе пленарного заседания проект, предлагаемый Правительством, был принят в первом чтении с учетом поправок профильного комитета. Работа над ним продолжится уже во втором чтении.
Также депутаты поддержали в первом чтении и проект Закона «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики». Одна из его целей – дополнительная господдержка начинающим предпринимателям путем предоставления льготного кредита для создания и развития собственного бизнеса.
Напомним, в этом году стартует госпрограмма «Мое дело», нацеленная на помощь тем, у кого есть бизнес-идея, но не хватает своих средств на ее реализацию. В этой связи предусматривается предоставить создателям перспективных наработок доступ к льготному кредитованию – для ИП на упрощенной системе налогообложения ресурсы планируют давать сроком до трех лет, для юридических лиц – до пяти лет. Выгодность займа обеспечит государство: оно выделит грант на внесение первоначального взноса и просубсидирует 10% от установленной ставки.
Заемные деньги можно будет потратить на два направления «производство» и «развитие инфраструктуры внутреннего туризма».
Также поддержали предложения Правительства, касающиеся изменения порядка выплат пенсий детям по случаю потери кормильца.
Напомним, в настоящее время согласно действующему законодательству данной категории граждан может быть назначена либо пенсия по СПК (вид трудовой пенсии), либо социальная пенсия. Ее размер зависит от стажа работы и заработной платы умершего, причин смерти и ряда других условий. Выплата назначенной пенсии по СПК производится детям, находящимся на полном госсодержании в 100% размере в случае потери обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, за исключением детей, находящихся в государственных или муниципальных учреждениях соцзащиты. Дети, которые находятся в семьях с одним родителем, получают пособие в размере 50% пенсии по случаю потери кормильца. Правительством предлагается осуществлять данную выплату в полном 100% размере всем категориям несовершеннолетних граждан, которым полагается пенсия по СПК. На сегодняшний день, это 74 человека.