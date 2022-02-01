Международная группа ученых, в состав которой вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, пришла к выводу, что к 2050 году количество случаев деменции в мире утроится.
В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, отмечается, что к середине века деменцией может страдать около 153 миллионов человек — это каждый четвертый человек старше 80 лет, передает vokrugsveta.ru
Для сравнения, в 2019 году таких людей 57 миллионов. «Эпидемия слабоумия» происходит на фоне старения и роста населения Земли.
По прогнозам исследователей, в восточной части Африки к югу от Сахары за счет роста населения число случаев деменции увеличится с 660 тысяч до более чем трех миллионов. В Северной Африке и на Ближнем Востоке — с почти трех миллионов до почти 14 миллионов. В Западной Европе — с почти восьми миллионов до 14 миллионов.
В России ожидается рост числа заболевших на 107%. Наименьший рост заболевания прогнозируется в странах с высоким уровнем дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (53%) и Западной Европе (74%).
«Нам нужно больше сосредоточиться на профилактике и контроле факторов риска, прежде чем они приведут к деменции. Даже скромные успехи в предотвращении деменции или замедлении ее прогрессирования принесут замечательные дивиденды», — говорит Эмма Николс (Emma Nichols) из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (США).
Среди факторов риска возникновения деменции — низкий уровень образования, гипертония, нарушения слуха, курение, ожирение в среднем возрасте, депрессия, отсутствие физической активности, диабет, а также длительная социальная изоляция, чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы и частично загрязнение воздуха.
«Последний фактор имеет определенные особенности. Есть исследования, которые показывают влияние загрязнения воздуха на мозг. В то же время самый загрязненный воздух, как правило, в мегаполисах. Однако активная жизнь в городах ежедневно нагружает наш мозг, она действует на мозг, словно тренажер, постоянно держит в тонусе. Поэтому есть данные, что риск возникновения деменции в крупных городах меньше», — рассказал один из авторов исследования Никита Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ. vokrugsveta.ru