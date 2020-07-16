Верховный Совет сократил сроки выдачи работнику копий документов, связанных с работой. Во втором окончательном чтении приняты поправки в Трудовой кодекс. Изменения на основании обращений граждан инициировали депутаты Галина Антюфеева, Олег Петрик, Степан Степанов и Валерий Бабчинецкий.
«В настоящее время для бывших работников такой срок составляет 10 рабочих дней. Мы предложили этот срок сократить до 5 дней. Ко второму чтению законопроект предполагает, что и действующие работники, и бывшие работники при обращении в организации в течение пяти рабочих дней получат заверенные должным образом необходимые копии документов, справки о работе на данном предприятии или организации», – пояснил соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.
Эта же норма будет защищать права работников, осуществлявших деятельность дистанционно. Срок предоставления документов аналогичный – 5 рабочих дней. По словам авторов законопроекта, многие сталкивались с проблемой при оформлении пенсии, именно при сборе необходимых данных, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Для оформления пенсии существует перечень документов, которые предоставляют в органы соцзащиты граждане предпенсионного возраста. Среди этих документов есть подтверждение с места предыдущей работы, определённые справки о выплатах, об окладе, должности и т.д. Максимальный срок для их выдачи теперь будет составлять до 5 рабочих дней», – отметил Олег Петрик.
Принятые во втором чтении поправки в Трудовой кодекс направлены на подпись Президенту ПМР. vspmr.org