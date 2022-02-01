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США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

Вашингтон намерен вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"Текущая ситуация требует того, чтобы мы укрепили средства сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье [Североатлантического договора] НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - сказал он. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО, пишет ТАСС.

"Я хочу ясно дать понять, что это не перманентные меры. Данные шаги предпринимаются в качестве ответа на текущую ситуацию в свете безопасности. Кроме того, эти силы не собираются воевать в Украине. Они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО", - подчеркнул Кирби.

План переброски
"Позвольте мне изложить вам это в трех шагах. Во-первых, тысяча солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут в ближайшие дни перемещены в Румынию", - отметил представитель Пентагона. "Они усилят примерно 900 американских военных, которые сейчас находятся в Румынии", - добавил представитель американского оборонного ведомства, заверив, что соответствующий запрос ранее поступил от румынских властей.

"Во-вторых, мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней", - сказал он. Эти силы будут направлены в Польшу и Германию, уточнил Кирби. Согласно опубликованным Пентагоном данным, 1,7 тыс. военных будут направлены в Польшу, примерно 300 - в ФРГ.

"Неудивительно, что мы очень тесно взаимодействуем с нашими польскими и германскими союзниками, чтобы подготовить эту переброску", - сказал он. "Повторю, это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", - подчеркнул Кирби.

"В-третьих, и это последний пункт, данные силы являются отдельными и дополнением к 8,5 тыс. военнослужащих США, которые находятся в состоянии повышенной готовности, как я объявил на прошлой неделе. Эти 8,5 тыс. в настоящее время не развернуты, но по-прежнему готовы к переброске ", - сказал Кирби.

Он уточнил, что перебрасываемый контингент будет находиться под командованием Соединенных Штатов, а не НАТО. "Войска, о которых я говорю сегодня, будут находиться под командованием США, - ответил он на соответствующий вопрос. - Но в случае с Румынией, мы знаем, что туда готовится отправить силы Франция, мы найдем способ дополнить это военное присутствие в полной мере при проведении консультаций с Румынией".

"Мы намерены постоянно следить за ситуацией в регионе и консультироваться с нашими союзниками и партнерами. Если мы посчитаем, что нужно повысить готовность дополнительных сил, мы сделаем это. Если нам покажется необходимым отправить больше сил в какую-то из стран на восточном фланге [НАТО], мы тоже сделаем это при всесторонних консультациях с НАТО и конкретными союзниками и партнерами", - сказал представитель Пентагона.

Путь деэскалации
Власти США не считают неизбежным военный конфликт на Украине, будут добиваться дипломатического урегулирования и деэскалации, отметили в Пентагоне.

"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении на Украину, но ясно, что у нее есть такая возможность. Министерство обороны [США] продолжит поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепом, чтобы добиться урегулирования. Мы не считаем, что конфликт неизбежен", - сказал Кирби.

"США вместе с нашими союзниками и партнерами предложили РФ путь деэскалации, но мы примем все разумные меры для обеспечения нашей собственной безопасности и безопасности наших союзников", - добавил Кирби.

При этом представитель Пентагона заявил, что Россия, по мнению Вашингтона, продолжает стягивать войска к украинским границам. Как утверждал Кирби, Россия "продолжает наращивать силы, объединенные наступательные силы, даже в течение последних 24 часов".

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства, это, в частности, происходит "в западной части России и в Белоруссии". По версии представителя Пентагона, российская сторона "не проявила каких-либо признаков заинтересованности или желания снизить напряженность".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
tass.ru
  • Сегодня, 18:48
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