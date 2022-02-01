В республике сегодня реализуется государственная программа профессиональной подготовки учеников старших классов. На начальном этапе были задействованы четыре среднеспециальных учебных заведения в Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Каменке. На их базе проходят занятия для школьников.
В министерстве просвещения ПМР сообщили, что в текущем учебном году 221 школьник приступил к освоению образовательных программ профподготовки, где они смогут овладеть профессией продавца продовольственных товаров, парикмахера, кондитера, повара, слесаря по ремонту автомобилей. Подобная практика нашла положительный отклик как среди учеников, так и родителей школьников, передает newspmr.com.
Однако программа профподготовки требует дополнительных усилий от детей. Вопрос удалось урегулировать, перенеся профориентационные занятия на субботу, что полностью удовлетворило всех участников проекта.
В ведомстве отметили, что незначительная часть старшеклассников отсеялась в течение первого полугодия.
К примеру, в Дубоссарском индустриальном техникуме с 1 сентября приступили к занятиям 84 человека. Сейчас продолжают осваивать профессиональные навыки 72 человека. То есть, «отсеялся» каждый седьмой ученик.
Ученики 14 бендерских школ постигают азы профессий в местном торгово-промышленном техникуме. Всего в проекте изъявило желание участвовать 60 юных бендерчан, сегодня продолжают обучение 55 человек. Отсеялся – каждый двенадцатый ученик.
Слободзейский политехнический техникум сотрудничает с четырьмя школами. Обучение проходят 20 школьников. Здесь ситуация стабильна, все в строю.
Каменский политехнический техникум обучает ребят из трех школ. На данный момент занимаются 62 человека. Тут динамика отмечена в сторону увеличения обучающихся. Проводился дополнительный набор – пришло еще семь человек.
По данным на конец января, в среднеспециальных учебных заведениях республики профориентацию проходят 209 учеников школ. При учете дополнительного набора общий отсев составил всего 12 человек.
Министерство просвещения планирует глубже изучить ситуацию и разрабатывает два вида анкет для школьников, которые позволят выяснить сильные и слабые стороны проекта. Причем опросники будут ориентированы на тех, кто уже проходит профориентацию и на тех, кто только планирует.
Со следующего года планируют предложить школьникам профессиональные пробы по более чем 30 профессиям, которые позволят учащимся попробовать себя в той или иной профессии и сделать свой выбор.
В ближайшей перспективе – проведение первого Республиканского фестиваля «В мире профессий», который продлится с 1 марта до 20 мая 2022 года. В рамках акции будут проходить конкурсы для школьников и студентов, мастер-классы, тренинги, дни открытых дверей и экскурсии на предприятия. При этом часть мероприятий будет адаптирована к реализации в онлайн-формате.