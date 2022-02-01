В Республике Молдова будут утверждены новые стандарты ЕС в области авиации. Речь идет об авиационной безопасности, правах пассажиров, управлении воздушным движением, экономическом регулировании, а также о вопросах конкуренции и других социальных аспектах.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила отчет по законопроекту о ратификации решения Совместного комитета, созданного Соглашением о едином авиационном пространстве между Республикой Молдова и Европейским союзом и его государствами-членами, подписанным 26 июня 2012 г., сообщает noi.md ссылаясь на publika.md.
Согласно документу, внедрение новых положений является продолжением шагов, которые Республика Молдова должна предпринять для открытия рынка прямых рейсов между ЕС и Молдовой для всех авиакомпаний. В то же время предлагается облегчить торговлю между сторонами, а также повысить мобильность граждан, в том числе в сфере туризма.
Реализация положений будет осуществляться Министерством инфраструктуры и регионального развития и Управлением гражданской авиации Республики Молдова.
Следует отметить, что договор направлен на создание общего воздушного пространства исходя из цели открытия доступа к рынкам сторон, на равноправной основе с конкуренцией и соблюдением одних и тех же правил, включая авиационную безопасность, организацию воздушного движения, социальные проблемы и экология. noi.md