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Италию смогут посещать туристы, привитые не признанными в ЕС вакцинами

Италию смогут посещать туристы, привитые не признанными в ЕС вакцинами

Иностранцы, привитые от коронавируса не признанными в ЕС вакцинами, смогут находиться в Италии и пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации, при предоставлении результата теста на коронавирус. Такое положение содержится в принятом в среду декрете Совмина, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации, смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин-пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в Италии препаратами", - говорится в декрете, пишет ТАСС.

Как пояснил министр здравоохранения Роберто Сперанца, "это решение позволит решить многие проблемы и дает важные возможности в секторе туризма". При этом министр отметил, что это решение никак не влияет на действующие ограничения на въезд в страну. "Все распоряжения по ограничению въезда сохраняются и изменений не предполагается, но это решение позволяет создать условия для вакцинированных другими препаратами, которые находятся в Италии", - сказал Сперанца.

Согласно действующим распоряжениям, ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями не разрешен. При въезде по причинам рабочего характера (на срок более 120 часов), для лечения, учебы, а также по возвращении из временных поездок из этих стран предусмотрен карантин. Без специальных распоряжений Минздрава данные ограничения сохраняются до истечения режима чрезвычайной ситуации, который был продлен до 31 марта.
tass.ru
  • Сегодня, 09:12
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