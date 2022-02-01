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Боррель назвал Украину страной, на которую ЕС потратил больше всего денег

Боррель назвал Украину страной, на которую ЕС потратил больше всего денег

Европейский союз потратил на Украину €17 млрд, столько средств от Евросоюза не получало ни одно другое государство, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция шла на YouTube-канале конференции, передает rbc.ru

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину . Мы поддерживаем ее с 2014 года. €17 млрд — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал Боррель. Он отметил, что Евросоюз продолжит укрепление связей с Украиной для обеспечения дальнейших реформ в стране.

11 февраля Совет ЕС одобрил предоставление Украине дополнительной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей, размер первого составит €600 млн. Евросоюз выделяет Киеву поддержку в связи с «геополитической напряженностью», которая «оказывает серьезное экономическое воздействие» на страну.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце января рассказала, что ЕС разработает программу финансирования, чтобы поддержать план модернизации экономики Украины. В виде грантов Украине предполагается выделить еще €120 млн. Кроме того, согласно инвестиционному плану ЕС, Киеву предусмотрено выделение более €6 млрд инвестиций. Фон дер Ляйен, как и Боррель, отмечала, что от ЕС Украина получила уже более €17 млрд помощи.

rbc.ru
  • Сегодня, 07:02
  • DTV
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