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Уточнения Министерства экономики Молдовы по запасам соли

Уточнения Министерства экономики Молдовы по запасам соли

В связи с опасениями населения относительно снабжения солью, Министерство экономики подтверждает, что в Республике Молдова имеются достаточные запасы соли, сообщает noi.md В январе - феврале ввезено более тысячи тонн пищевой соли (йодированной и нейодированной).

По сообщению Минэкономики, импортеры соли подтвердили отсутствие проблем с удовлетворением внутреннего спроса Молдовы на этот продукт. Хотя соль в основном импортируется из Украины (85%), продукт завозится в страну и с других рынков, включая Болгарию, Румынию, Польшу и Италию. Соответственно трейдеры будут пополнять запасы на этих и других рынках.

Искусственная паника и более медленная адаптация к изменениям спроса в цепочке поставок вызывают некоторые временные перекосы в поставках. В этом контексте Минэкономики повторяет, что поводов для паники нет, как и риска исчезновения из торговли отдельных категорий товаров. В связи с повышением цен на некоторые продукты отметим, что в целом идет глобальный инфляционный процесс, который напрямую влияет и на цены на все продукты в Молдове, а не только на соль.

Стоимость логистических услуг неуклонно растет с середины 2021 года и продолжает увеличиваться по мере роста мировых цен на топливо. По этой причине правительство разработало механизмы поддержки граждан через целевые программы по уязвимым слоям населения и ограничило торговую надбавку к ряду социально значимых товаров в период кризиса.
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