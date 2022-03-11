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К спецоперации России могут подключиться добровольцы из Ближнего Востока

К спецоперации России могут подключиться добровольцы из Ближнего Востока

Более 16 тыс. добровольцев из стран Ближнего Востока подали заявки, они хотят защищать ДНР и ЛНР. Об этом 11 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок», — заявил Шойгу.

«Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) в самое сложное время, в последние десять лет», — указал он, сообщает ИА REGNUM

"И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей", - заявил министр обороны России, сообщают РИА Новости.

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение министра.

Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, - цитирует слова Путина агентство Интерфакс.

При этом глава России отметил, что Украина уже позвала на помощь наёмников со всего мира, и не скрывает это, в нарушении всех международных норм.
  • Сегодня, 11:22
  • DTV
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