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Тираспольские поликлиники проводят «День открытых дверей» - можно будет бесплатно пройти флюорографию

Тираспольские поликлиники проводят «День открытых дверей» - можно будет бесплатно пройти флюорографию

В эту субботу, 12 марта, в Тираспольских поликлиниках можно будет бесплатно пройти флюорографию. Это сделано в рамках профилактики и раннего выявления туберкулёза.

«Туберкулёз сегодня остаётся одной из актуальных проблем в здравоохранении. В нашей республике это заболевание на протяжении последних десятилетий имеет характер эпидемии», - подчеркнула министр здравоохранения Кристина Албул в Telegram

С 8.00 до 14.00 часов флюорографические кабинеты учреждений ждут горожан по следующим адресам :
Поликлиника № 1 Тирасполь, ул. Краснодонская,68

Поликлиника № 2 Тирасполь, ул.1Мая, 64

Поликлиника №3 Тирасполь, ул. Свердлова,50.
  • Сегодня, 11:38
  • DTV
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