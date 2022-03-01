В эту субботу, 12 марта, в Тираспольских поликлиниках можно будет бесплатно пройти флюорографию. Это сделано в рамках профилактики и раннего выявления туберкулёза.
«Туберкулёз сегодня остаётся одной из актуальных проблем в здравоохранении. В нашей республике это заболевание на протяжении последних десятилетий имеет характер эпидемии», - подчеркнула министр здравоохранения Кристина Албул в Telegram
С 8.00 до 14.00 часов флюорографические кабинеты учреждений ждут горожан по следующим адресам : Поликлиника № 1 Тирасполь, ул. Краснодонская,68