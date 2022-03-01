2021-й – был первым годом работы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР. До этого в структуре госуправления функционировали профильные службы. Сегодня новое ведомство впервые подводило итоги деятельности. Расширенное совещание организовали в режиме видеоконференции. Участие в работе принял Президент Вадим Красносельский, сообщает пресс-служба Президента ПМР
С докладом выступил министр Сергей Бабенко. Он напомнил, что основные задачи возглавляемого им ведомства связаны с формированием и реализацией государственной политики в трех сферах: информационных технологий, электросвязи, СМИ. Минцифры подведомственны два учреждения – ПГТРК и «Приднестровская газета», а также пять унитарных предприятий: центры информационных технологий и регулирования связи, почта, типография «Полиграфист», издательство «Марка Приднестровья». Учитывая современные условия, решение стоящих перед министерством задач тесно увязано с цифровизацией. Создано соответствующее управление.
Докладчик отметил активную вовлеченность органов государственной власти, рассказал, что цифровая трансформация затронула такие сферы, как экономика, финансы, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. В ведении Минцифры ПМР находятся девять государственных информационных систем. Одна из них – «Портал госуслуг», объединившая на данный момент 23 ведомства и предоставляющая информацию о 508 услугах. Удаленно можно заказать 83 из них, получить в электронном виде ответ – по 77. Из актуальных новшеств – запись на вакцинацию и ревакцинацию. Такой возможностью воспользовались 1200 человек. Всего за год через систему «Портал госуслуг» было оформлено 12,5 тысячи заявок. Количество зарегистрированных пользователей достигло 14623 (93,7% – физические лица).
Сергей Бабенко выделил также систему «Межведомственный электронный документооборот», у которой 87 участников. В отчетном периоде внутри системы было отправлено 178822 документа.
Министр остановился на вопросе создания цифрового Государственного земельного кадастра. Это – прямое президентское поручение. В работе, помимо Минцифры, участвуют Минсельхоз и Минэкономразвития. Для реализации выбрана информационная система, разработанная московским конструкторским бюро. Проведено тестирование. Определена потребность в оборудовании. Необходимые средства заложены в бюджет 2022 года.
Сергей Бабенко рассказал, что профильное министерство инициировало разработку и ввело в эксплуатацию систему «Электронные платежи». В рамках совершенствования образовательного процесса в 2021 году появилась система «Элжур». Ей пользуются 140 образовательных учреждений, зарегистрировано больше четырех тысяч учителей, свыше 35 тысяч школьников и 30 тысяч родителей. В отчетном периоде также разработан и запущен сайт волонтеров.
Руководитель ведомства отдельно остановился на теме защиты персональных данных, рассказал о проводимой в этом направлении работе, сообщил, что в республиканском реестре значится пять операторов персональных данных. Сергей Бабенко отметил, что нарушение требований законодательства в этой сфере пока еще имеет место. По словам руководителя, министерством будет усилена просветительская работа.
Говоря о деятельности в области связи, Сергей Бабенко рассказал о мерах, принимаемых для развития современных широкополосных сетей мобильной связи поколения 5G. Остановился на мерах, принимаемых для покрытия сетью Интернет удаленно расположенных сел. Отмечено, что фиксированной телефонной связью охвачены все населенные пункты республики (при этом на протяжении пяти лет наблюдается тенденция к сокращению числа абонентов, что обусловлено предпочтением мобильных телефонов).
В Приднестровье зарегистрировано больше 338 тысяч абонентов мобильной связи. Сотовой связью стандарта CDMA покрыта вся республика. Высокоскоростной LTE доступен в городах, но пока еще не во всех селах Приднестровья. За год на 6,2% сократилось число абонентов сети кабельного телевизионного вещания (129772). На 10,2% выросло количество пользователей эфирного цифрового телевещания (26512 абонентов). Не охвачены пока этой сетью 35 сел республики. Госпрограмма полного перехода рассчитана до 2026 года.
Информируя о деятельности ГУП «Почта Приднестровья», министр рассказал, что предприятие представлено 123 отделениями, 89 из которых расположены в сельской местности. Функционирует 16 почтовых киосков и два магазина. Штат организации – 528 единиц. Его оптимизировали, проведя реорганизационные мероприятия, позволившие сократить 42 штатные единицы и за счет высвободившихся денежных средств увеличить заработную плату действующих работников на 5,4%. Основной функционал предприятия – доставка почтовых отправлений периодических изданий и пенсий, а также обеспечение подписки на газеты и прием коммунальных платежей. В 2021 году объем почтовых отправлений в целом сократился. При этом заметно активизирована работа ускоренной почты EMS, выросло число исходящих посылок.
Вопросом переговорной молдо-приднестровской повестки должны стать взаимоотношения ГУП «Почта Приднестровья» и ГП «Почта Молдовы», отметил Сергей Бабенко, рассказав об отсутствии на сегодняшний день системы взаимозачетов между двумя организациями и действующем механизме взимания платы с клиентов.
Что касается СМИ, то в Приднестровье шесть государственных средств массовой информации: телевидение «Первый Приднестровский», «Радио 1», информационное агентство «Новости Приднестровья», газеты «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян». В отчетном периоде активно осваивались информационные площадки соцсетей и мессенджеров. Докладчик рассказал об основных направлениях жизнедеятельности общества, важных событиях и самых ярких мероприятиях минувшего года, которым было уделено повышенное внимание приднестровских СМИ. Сергей Бабенко обозначил, что в августе 2021 года возобновил работу Союз журналистов ПМР. В течение пяти месяцев в его ряды вступили 27 человек (было 92). В отличие от прежних лет, членство оформили и журналисты аудиовизуальных СМИ (до этого – исключительно печатных изданий). Начала деятельность Школа молодого журналиста. Ведется работа по созданию экспозиции будущего музея приднестровских СМИ.
Несмотря на пандемийные ограничения, в 2021 году активно аккредитовывались для работы на территории ПМР зарубежные СМИ. Оформлены документы 36 средств массовой информации и 27 независимых журналистов. Повышенное внимание к республике пришлось на август – ноябрь – период участия ФК «Шериф» в футбольных матчах Лиги Чемпионов. Относительно регистрации местных СМИ: в отчетном году было зарегистрировано только одно новое издание – официальный сайт бендерского горсовета. За пять лет – семь СМИ. При этом в Едином государственном реестре средств массовой информации 280 записей. Сейчас ведется работа по актуализации сведений. Анализ показал, что многие зарегистрированные с начала 90-х годов в Приднестровье СМИ не функционируют. В течение года проведена процедура прекращения деятельности 13 единиц.
Докладчик также уделил внимание полиграфической деятельности и издательскому делу. Отмечено, что первая половина года была убыточной для бендерской типографии, во втором полугодии ситуация улучшилась за счет выпуска учебной литературы (в течение одного месяца изготовлено 26000 экземпляров школьных учебников и 25000 комплектов рабочих тетрадей для учеников начальных классов). Важным направлением остается издание литературы о Приднестровье. В сентябре произошла смена руководства предприятия «Полиграфист». Модернизировано оборудование. По итогам года типография получила на 74,7% больше прибыли, чем в 2020-м.
«Марка Приднестровья» ежегодно выпускает порядка 80 новых почтовых марок, общий тираж которых превышает миллион экземпляров. В 2021 году в обращение выпущены 21 серия коммеморативных знаков почтовой оплаты и одна стандартная марочная серия. Рынок сбыта в основном внутренний.
Говоря о коллективе ведомства, руководитель рассказал, что штатная численность составляет 84 единицы, списочная – 64 человека. Министерство испытывает дефицит специалистов в области информационных технологий и связи. 11 сотрудников прошли обучение в рамках программ повышения квалификации в образовательных учреждениях Приднестровья и России.
Заслушав отчетную информацию, Вадим Красносельский отметил, что ведомство отработало первый год продуктивно. Все задачи, свойственные первому этапу деятельности вновь созданного органа, выполнены на должном уровне. Президент говорил о значимости работы министерства в современных условиях цифровизации большинства сфер жизнедеятельности общества. Глава государства остановился на функциях Минцифры и задачах, которые министерство продолжит решать. Акцентировал внимание на том, что межведомственный документооборот должен быть в основном электронным.
По мнению Президента, необходимо на законодательном уровне запретить госструктурам запрашивать у граждан и юридических лиц документы, которые доступны в единой сети. База должна пополняться.
Особый разговор о земельном кадастре. Вадим Красносельский отметил, что рассчитывает, что результаты работы над его формированием, которую возглавило Министерство цифрового развития, не заставят себя ждать.
Отдельно Глава государства остановился на координирующей роли министерства в отношении СМИ. Президент выделил такие важные, на его взгляд, направления, как информирование населения о реальном положении дел в республике и за ее пределами, освещение событий и мероприятий, посвященных 30-летию вооруженной агрессии против народа Приднестровья, патриотическое воспитание, популяризация прикладных профессий. Кроме того, именно средства массовой информации обладают, по мнению Вадима Красносельского, богатым инструментарием для того, чтобы знакомить приднестровцев и зарубежную аудиторию с легендарными личностями – теми, кто отличился в прошлом, и нашими современниками, формирующими общее представление о приднестровском народе. Среди тем, которые надо чаще поднимать журналистам, – история, традиции, культура разных народностей, формирующих общность «приднестровский народ», спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, отметил Вадим Красносельский.
Президент говорил о важности кадровой обеспеченности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, подчеркнув, что специалисты данного профиля нужны и другим ведомствам и учреждениям. Глава государства рекомендовал активизировать взаимодействие в этом направлении с госуниверситетом и при необходимости создать новое отделение.
В целом работа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по итогам 2021 года признана руководителем страны удовлетворительной.