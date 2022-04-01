Соревнования среди спортсменов от 8 до 15 лет прошли в Кишиневе. В этом году они были очень массовыми – 450 человек. Помимо команд из Молдовы и Приднестровья, участвовали украинские спортсмены.
Сильнейших определили в трех возрастных группах: до 11, до 13 и до 15 лет. В программе было легкоатлетическое двоеборье. Самые массовые – беговые виды: спринт 60+150 м., сообщает radio.pgtrk.com
В старшей группе отличился тираспольчанин Кирилл Григоровский и украинские девушки. В группе до 13 лет победители тоже из Тирасполя – Анастасия Лукина и Алим Тидим.
Хорошая конкуренция сложилась и в секторе для метаний. В старшей группе первенствовали каменчане Татьяна Кирияк и, с большим отрывом, Денис Кутковецкий, в группе до 13 лет – легкоатлеты из Тирасполя и среди юношей до 11 лет – еще один представитель семьи Кутковецких – Ахил. radio.pgtrk.com