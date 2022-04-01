Dnestr.TV

 
0

Юные приднестровцы успешно выступили на турнире «Легкоатлетические надежды»

Юные приднестровцы успешно выступили на турнире «Легкоатлетические надежды»

Соревнования среди спортсменов от 8 до 15 лет прошли в Кишиневе. В этом году они были очень массовыми – 450 человек. Помимо команд из Молдовы и Приднестровья, участвовали украинские спортсмены.

Сильнейших определили в трех возрастных группах: до 11, до 13 и до 15 лет. В программе было легкоатлетическое двоеборье. Самые массовые – беговые виды: спринт 60+150 м., сообщает radio.pgtrk.com

В старшей группе отличился тираспольчанин Кирилл Григоровский и украинские девушки. В группе до 13 лет победители тоже из Тирасполя – Анастасия Лукина и Алим Тидим.

Хорошая конкуренция сложилась и в секторе для метаний. В старшей группе первенствовали каменчане Татьяна Кирияк и, с большим отрывом, Денис Кутковецкий, в группе до 13 лет – легкоатлеты из Тирасполя и среди юношей до 11 лет – еще один представитель семьи Кутковецких – Ахил.
radio.pgtrk.com
  • Сегодня, 10:59
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна