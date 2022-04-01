Позиция Приднестровья остается неизменной – на его территории не осуществляется никаких военных приготовлений или специальных мероприятий, угрожающих Украине. Руководство Приднестровья прилагает все необходимые усилия для эффективного обеспечения мира, спокойствия и безопасности в республике. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ПМР, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Приводим текст заявления полностью:
В связи с продолжением цикла безосновательных публикаций в соцсетях Генштаба ВСУ, на этот раз о якобы готовящихся российской стороной провокационных действиях на территории Приднестровья, МИД ПМР уполномочен заявить о следующем.
На территории Приднестровской Молдавской Республики не осуществляется никаких военных приготовлений или специальных мероприятий, угрожающих соседней Украине. Объективный анализ ситуации не дает оснований усомниться в неизменности такой позиции приднестровского государства.
Руководство Приднестровья прилагает все необходимые усилия для эффективного обеспечения мира, спокойствия и безопасности в республике. Также мы заинтересованы в сохранении спокойствия жителей граничащих с Приднестровьем областей Украины, в связи с чем МИД ПМР снова призывает украинскую сторону проявить заботу о собственных гражданах и воздержаться от периодического озвучивания недостоверной информации, создающей необоснованную напряжённость.