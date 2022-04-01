Девять школ, колледж, филиал ПГУ, а также 11 объектов Министерства здравоохранения – центры гигиены и эпидемиологии, поликлиники, больницы и не только.
С утра 11 апреля на электронные адреса учреждений Приднестровья начали поступать сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. На этот раз «заминировали» 22 объекта в Тирасполе, Рыбнице, Бендерах и Слободзее, сообщает пресс-служба МВД ПМР
В настоящее время специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории. На ряде объектов проверки уже завершены. Взрывные устройства там не обнаружены.
Правоохранители обращают внимание: согласно ст. 205 УК ПМР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «шутникам» грозит до трёх лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел и МГБ Приднестровья проводят работу по установлению круга лиц, причастных к отправке электронных писем о минировании.