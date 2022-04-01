Текущее положение дел в городах и районах республики обсудили 11 апреля на совещании при Президенте. Докладывали главы государственных администраций. К рабочей дискуссии, организованной в режиме видеоконференции, были приглашены также руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Поднимали вопросы, касающиеся всех без исключения населенных пунктов, и точечные проблемы и задачи, имеющие отношение к жизнедеятельности отдельных административно- территориальных единиц, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Столичный глава рассказал о благоустроительных работах, проведенных в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Олег Довгопол проинформировал, что торжественные и культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения, начнутся уже сегодня: в девять вечера состоится акция «Свеча Памяти».
Завтра в 10 часов утра – традиционная церемония возложения цветов на Мемориале Славы, затем – общегородская спортивная эстафета.
Для движения автотранспорта площадь Суворова перекроют 12 апреля с 10.00 до 14.00. В течение дня на различных площадках будут организованы концерты. В Екатерининском парке культурно-развлекательная программа продлится с трех часов дня до десяти вечера.
Завтра День освобождения отпразднуют и жители части Слободзеи, именуемой в народе молдавской. Русская часть отмечает это событие сегодня.
Глава района Василий Тищенко пояснил, что советские войска освобождали этот участок поэтапно, поэтому в календаре две даты.
Президент передал поздравления слободзейцам, подчеркнув, что для каждого населенного пункта, пережившего гнет фашизма, день освобождения является не менее значимой датой в истории, чем день образования или первого летописного упоминания.
Отмечено также, что апрель – месяц, когда День освобождения поочередно празднуют все города и села Приднестровья. С этим обстоятельством увязана и традиция повсеместного проведения в данный период месячников благоустройства и озеленения, коллективных субботников, которые будут продолжаться вплоть до майских праздников. Большой объем работ проводится также к пасхальным торжествам. Ремонтируют участки дорог, ведущие к местам погребения, приводят в порядок территории кладбищ. Вадим Красносельский нацелил руководителей госадминистраций максимально вовлекать местное население в уборочно-благоустроительные работы мест захоронения граждан, подчеркнув, что речь идет об общественных локациях, значимых для каждой семьи, и приводить их в надлежащий вид необходимо совместными усилиями.
По поручению Президента ведутся пуско-наладочные работы по запуску фонтанов. Глава государства также акцентировал внимание на необходимости благоустройства, подготовки к началу сезона и дальнейшего инфраструктурного развития пляжных зон.
Вадим Красносельский спрашивал о подвижках в раскорчевке ставших непроходимыми участков дендропарка, переданного в оперативное управление столичной администрации. Работы ведутся, сообщил Олег Довгопол. Он также напомнил, что в ведение города передан расположенный в Тирасполе республиканский стадион. Оформление документации находится на завершающей стадии.
Еще одно инфраструктурное пополнение тираспольской администрации – каток. Коммерческая организация не справилась с содержанием и эффективной организацией работы этого объекта, накопив значительные долги и прекратив деятельность. Город планирует реанимировать спортивно-развлекательную локацию, преобразив ее в многофункциональный комплекс. Помимо катка с искусственным льдом (в отличие от используемого ранее натурального), здесь планируют создать крытые игровые площадки для любителей мини-футбола, баскетбола, волейбола.
Среди упомянутых на совещании тираспольских объектов – летний оздоровительный лагерь «Спартак» (его готовят к началу сезона), детский сад №37 (есть вероятность, что выделенных на капитальный ремонт средств может не хватить, изыскиваются источники дополнительного финансирования) и МС(К)ОУ №44 – специальное коррекционное учебное заведение для детей с нарушением зрения (помимо проведения уже запланированного ремонта здания необходимо будет привести в порядок прилегающую к детскому саду территорию – замостить тротуарной плиткой, чтобы создать комфортные и безопасные условия пребывания детей).
С бендерским главой обсуждали, как продвигается работа по созданию в парке Александра Невского аттракционного комплекса.
Вадим Красносельский подчеркнул, что, помимо установки каруселей, должна быть продумана сопутствующая инфраструктура.
Говорили о постепенном проведении ремонта ограждения на набережной, а также полной замене ограждения на территории школы №17 в бендерском микрорайоне Северный.
Идут ремонтные работы в расположенном по соседству детском саду №26.
Большая работа проведена в бендерской школе №5 – там практически завершена замена оконных блоков. Не остался без внимания музей Бендерской трагедии. Его реконструкция и переоснащение продолжается. Проект должен быть реализован до 19 июня.
В день 30-летия Бендерской трагедии состоится открытие обновленного объекта, который, по словам Вадима Красносельского, имеет большое значение не только для бендерчан, но и для каждого приднестровца.
На совещании говорили также о благоустройстве сквера ГУВД, парка в районе школы №16, въезда в Бендеры. Обсуждая ремонтно-строительные работы в дорожном секторе, пришли к выводу о целесообразности на данном этапе сосредоточить ресурсы на приведении в порядок участка бендерской улицы Ткаченко от ЗАГСа до Мемориала Памяти и Скорби.
В Дубоссарах капитальный ремонт проводят в двух из семи корпусов детского сада №12 «Стелуца».
Обсуждая положение дел в Рыбницком районе, не оставили без внимания поступившее сегодня сообщение о якобы минировании местной ЦРБ. Приняты все необходимые в такой ситуации меры безопасности. Ведутся проверочные мероприятия.
Среди вопросов общего характера обсудили тему ветхих заброшенных объектов, представляющих опасность и уродующих городскую архитектуру. По тем из них, что отнесены к категории жилых, уже разработан правовой механизм. Документация находится на рассмотрении профильных ведомств. Законодательного регулирования требуют и вопросы, связанные с определением судьбы таких зданий нежилого профиля. Даны соответствующие поручения.