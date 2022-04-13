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В Молдове ввели запрет на георгиевскую ленту и знаков "Z" и "V"

В Молдове ввели запрет на георгиевскую ленту и знаков "Z" и "V"

Поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие «запрет общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте действий военной агрессии», были приняты в окончательном чтении голосованием 53 депутатов, сообщает Noi_md

Инициатива, предложенная депутатом ПДС Лилианом Карпом, предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев, налагаемые на физических лиц за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Таким образом, нарушение прав граждан путем распространения общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, а также пропаганда и прославление этих действий, их изготовление, продажа и распространение караются следующим образом:

- наложением штрафа на физическое лицо в размере от 90 до 180 условных единиц или неоплачиваемым привлечением к общественным работам на срок от 30 до 60 часов.

- в законодательной инициативе указывается штраф в размере от 180 до 360 у.е., применяемый к должностному лицу, а также штраф в размере от 300 до 600 условных единиц, применяемый к юридическому лицу.

В качестве констатирующего агента за правонарушение, предусмотренное в этой статье, назначено Министерство внутренних дел через органы полиции.

Согласно законопроекту, под «общеизвестными атрибутами и символами, которые используются в контексте военной агрессии», понимаются: - цветные флаги, полосы и ленты (черно-оранжевая двухцветная лента); эмблемы (графика, буквы или цифры и их комбинации); нагрудные знаки, обмундирование, лозунги, приветствия, а также любые другие подобные знаки различия, используемые участниками военных действий агрессии.

Как утверждает автор этих положений Лилиан Карп, данная инициатива необходима в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этого символа на территории Республики Молдова. «В условиях войны в Украине участились случаи использования на территории Республики Молдова символов, используемых в этой войне, которые поддерживают агрессию, оправдывают и прославляют ее. Использование таких символов косвенно пропагандирует войну, ведет к социальной напряженности и создает предпосылки для разжигания межнациональной розни», — рассуждает автор.

Проект должен быть передан на подписание президенту Майе Санду. Его положения вступают в силу с момента публикации в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

" Думать больше о европейской интеграции"

Дедушка нынешнего премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы (в девичестве Кэтринеску), был удостоен в свое время медали "За Победу над Германией", которая имеет Георгиевскую ленту черного и оранжевого цвета.

Об этом пишет telegram-канал "Солдат Молдовы", отмечая, что 8 января 1946 года, приказом командира 23-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Ермакова, рядовой 713-го отдельного саперного батальона Трифон Дмитриевич Катринеску был удостоен медали "За Победу над Германией", на ленте черного и оранжевого цвета, передает Noi.md

Следует отметить, что, выступая на передаче одного из частных телеканалов, Наталья Гаврилица на вопрос о предстоящем праздновании в Молдове 9 Мая отметила, что в сложившейся ситуации нужно отдать предпочтение тому, что нас объединяет, а не разделяет, например, думать больше о европейской интеграции, а не о том, что нас разделяет и пропагандирует ненависть.

Она отметила, что если до 9 Мая закон, запрещающий использование и ношение в Молдове Георгиевской ленточки, вступит в силу, тех, кто нарушит его и в День Победы наденет ленточку, нужно будет штрафовать.

"Не знаю, какой будет итоговая формула в законе, но в случае нарушений нужно применять санкции – штрафы и общественные работы", – сказала Наталья Гаврилица.

"Не берусь фантазировать, но почему-то уверен, что дедушка-фронтовик Натальи Гаврилицы - храбрый советский воин не прятал бы награды за печкой, а гордо носил их на груди, как освободитель человечества от коричневой чумы", - цитирует Noi_md автора сообщения в telegram-канале "Солдат Молдовы".

В Молдове ввели запрет на георгиевскую ленту и знаков "Z" и "V"

Noi_md

Обсуждение закона о запрете георгиевской ленточки спровоцировало скандал на заседании парламента.

В знак протеста против принятия этого закона депутаты-коммунисты заблокировали центральную трибуну парламента, сообщает point.md

Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин заявил, что ему стыдно за все, что происходит в парламенте, и за этот проект.

"Мы грубо поднимаем руку на самый священный символ победы. Мне стыдно за ваш доклад и за все, что здесь происходит», — сказал Владимир Воронин.

Тем не менее закон был принят в окончательном чтении. За него проголосовали 53 депутата PAS.

  • Вчера, 14:34
  • DTV
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