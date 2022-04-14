Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия.
В лабораториях на Украине изучали возможности распространения холеры, брюшного тифа и гепатита через водные пути. Об этом заявил 14 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщает ТАСС
"В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем", - сообщил он.
По словам Кириллова, также в ходе этого проекта была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы впоследствии вывезены в США.
Начальник войск РХБЗ сообщил, что, согласно анализу карты водных ресурсов Украины, "результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы - Белоруссии, Молдавии, Польше".
Ученые из США испытывали препараты на пациентах в Харькове
Американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости
"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова", - сказал он.
По его словам, лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. "На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении", - добавил Кириллов.
Он также отметил, что в январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. "Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - сказал начальник российских войск РХБЗ.
МО РФ назвало граждан США и ЕС, причастных к военно-биологическим программам на Украине
Минобороны РФ опубликовало очередной список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине.
"Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ, - сказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. - Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ, STCU, штаб-квартира центра находится в Киеве - прим. ТАСС) гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете . Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года".
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Также в МО РФ сообщили, что имеющиеся данные о работе биолабораторий США на Украине подтверждают множественные нарушения Конвенции о запрещении биооружия.