В Бендерах состоялось очередное заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Она утвердила в должности двух новых военных наблюдателей от Российской Федерации, заслушала доклад Объединенного военного командования, сообщает novostipmr.com
«Мы контролируем ситуацию практически ежесуточно, - сказал, комментируя итоги заседания, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Основной документ, который отражает нашу сегодняшнюю действительность, – это доклад Объединенного военного командования, который ещё раз говорит о том, что обстановка в Зоне безопасности на сегодняшний день управляемая, контролируемая, каких-либо признаков подготовки к ведению боевых действий сторонами в настоящее время не наблюдается. Передвижения воинских подразделений также не установлено. Всё находится в стандартных рамках под контролем Совместных миротворческих сил».
В докладе отмечено, что с 6 по 12 апреля военным наблюдателям пришлось дважды выезжать для фиксации факта изъятия боеприпасов. Так, 9 апреля в районе села Шерпены в поле при производстве поисковых работ были найдены 18 ручных гранат, ружейная граната, 6 противотанковых мин, 7 ракетниц, фаустпатрон, три артиллерийских снаряда различных калибров, больше 1400 патронов, запалы для гранат и тротиловая шашка. Все боеприпасы остались со времён Великой Отечественной войны. Они были изъяты и вывезены для уничтожения.
11 апреля работники коммунальных служб при уборке подвала в центре Бендер обнаружили три магазина от автомата Калашникова и 84 патрона калибра 5,45. Находку сдали в управление внутренних дел. Как отметил Олег Беляков, по факту обнаружения боеприпасов проводятся следственные действия.
Кроме того, продолжалась работа по контролю за перемещением транспорта через посты Совместных миротворческих сил.
«В этом контексте ещё раз хочу отметить, что никаких претензий, замечаний к миротворческим силам нет, неординарных ситуаций не происходит, все чётко выполняют свои служебные обязанности», - подчеркнул Олег Беляков.
Кроме того, Объединенная контрольная комиссия рассмотрела ряд вопросов, в частности о мерах, которые применяются для предотвращения распространения COVID-19. Как доложили старшие военные начальники, случаев заболевания среди миротворцев в настоящее время нет, все профилактические меры соблюдаются в полном объёме.