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Законодательная инициатива Минфина поддержана членами Правительства

Законодательная инициатива Минфина поддержана членами Правительства

В рамках реализации отдельных положений Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы, утвержденной указом Президента, а также во исполнение поручений Правительства Минфином разработан и представлен на заседании высшего органа исполнительной власти пакет законопроектов, закрепляющий механизм отнесения во внутренний муниципальный долг задолженности местных бюджетов. Речь о создании прозрачной системы управления муниципальным долгом с использованием чётких процедур, механизмов и инструментов.

По словам докладчика, и.о. министра финансов Алены Рускевич, на протяжении длительного периода времени в условиях существующего дефицита бюджетных средств муниципальные образования республики накапливали задолженность перед поставщиками, как правило, по оплате коммунальных и иных услуг. В адрес Правительства все чаще начали обращаться организации энергетического комплекса с просьбой отнесения задолженности местных бюджетов на внутренний долг государства, сообщается на сайте ведомства.

Однако в условиях отсутствия закрепленных норм в действующем законодательстве, регулирующих правоотношения в области муниципального долга, накопленные десятилетиями долги местных бюджетов продолжают нарастать без возможности их перевода во внутренний долг.

В данной связи представленным пакетом законопроектов предлагается предусмотреть в Законе «О госдолге и госгарантиях» понятие муниципального долга, закрепить полномочия за соответствующими органами госвласти по управлению, учету муниципального долга, а также иные нормы, регулирующие вопросы правоотношений в данной области.

Для реализации норм, предусмотренных данным законопроектом, внесены соответствующие изменения положений Законов «О бюджетной системе», «Об органах местной власти и местного самоуправления» и Закона «О бюджетной классификации». Кроме того, предложенные изменения в пакете законопроектов позволят реализовать и нормы закона о ресбюджете на 2022 год, в рамках которого задолженность местных бюджетов перед поставщиками коммунальных услуг подлежит переводу во внутренний долг в 2023 году.
minfin.gospmr.org
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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