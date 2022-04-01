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В феврале 2022 года тарифы на услуги в республике выросли на 0,55%

В феврале 2022 года тарифы на услуги в республике выросли на 0,55%

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за март 2022 года.

Согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 0,55% (с начала года – на 1,57%).

Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 69.50 руб. (по республике).

2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 32.50 руб. (по республике).

3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике).

4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).

В марте 2022 года стоимость проезда подорожала в международном автобусе (100 км) на 9,50 руб., в междугородном автобусе (50 км) – на 3,50 руб. На остальных видах транспорта стоимость проезда осталась на прежнем уровне.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 29.00 руб. (по республике).

6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике).

7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).

8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике).

9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).

В марте 2022 года абонентская плата и тарифы на телефонную/мобильную связь не изменились. Однако, с начала года абонплата за домашний телефон повысилась на 0.50 руб., а базовый тариф телефонного звонка по месту подорожал на одну копейку.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.52 руб. (Бендеры), 2.81 руб. (Рыбница).

11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.45 руб. (Бендеры), 0.30 руб. (Рыбница).

12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 8.40 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).

Тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ за прошедший месяц 2022 года не претерпели изменений. При этом с начала текущего года: содержание и ремонт жилищного фонда подорожало в Тирасполе на 16 коп. и подешевело в Бендерах и Рыбнице на 1 коп. за 1 кв. м. площади; наем государственной и муниципальной площади подорожал в Бендерах на 25 коп., а в Рыбнице – на 5 коп. за 1 кв. м.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).

14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).

15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).

16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).

17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).

18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).

Стоимость услуг по республике за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией, в 2022 году не изменилась.

В феврале 2022 года тарифы на услуги в республике выросли на 0,55%
  • Сегодня, 10:36
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