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Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.

Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии, сообщает ria.ru.

"С 00.00 часов (совпадает с мск) 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.

ria.ru
  • Сегодня, 10:46
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