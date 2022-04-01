Давно известно, что чем раньше выявлено заболевание, тем более эффективно его лечение. Это относится, прежде всего, к туберкулезу. Основным методом раннего выявления туберкулеза у взрослого населения и подростков с 15 лет является флюорографическое исследование. Также является единственным доклиническим методом диагностики, позволяющим выявить наиболее ранние формы заболевания.
Минхдрав ПМР напоминает, что у жителей Бендер и близлежащих сёл есть возможность пройти флюорографию с помощью мобильного аппарата.
В Бендерах 18 и 19 апреля с 9:00 до 14:00 у филиала поликлиники №1 в микрорайоне Северном (дом 21) флюороавтобус будет ждать горожан и гостей города.
20 и 21 апреля в это же время обследования будут проводиться возле поликлиники № 6 (ул. Ленинградская 43а).
Уже 22 апреля флюороавтобус в Протягайловке. Для этого необходимо с 9:00 до 14:00 подойти к зданию сельской врачебной амбулатории (пер. Первомайский, 6).