(МИДЕИ) призывает российские власти не вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Так в ведомстве отреагировали на комментарий МИД России по поводу запрета в Молдове георгиевской ленты.
«Мы приняли к сведению заявления, сделанные официальным представителем МИД России. Принятие решений по упомянутым вопросам — это суверенное право нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ в комментарии ProTV.
14 апреля парламент Молдовы в окончательном чтении одобрил запрет в Молдове георгиевской ленты и знаков Z и V как символов российской агрессии в Украине. Согласно закону, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц будут наказывать штрафом от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы на благо общества. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9 тыс. до 18 тыс. леев.
После этого 15 апреля в МИД России призвали молдавские власти воздержаться от «действий, наносящих ущерб отношениям с Россией». «Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу Республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые Парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время», — говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Тем временем, В Молдове проходят массовые акции протеста против запрета георгиевской ленты
После массовой акции в Бельцах, которая прошла 15 апреля, около сотни автомобилей с флагами Молдовы, Гагаузии, России, а также георгиевскими стягами проехались по главным улицам Комрата.
От памятника советскому танку Т-34 колонны автомобилей отправились по центральным улицам гагаузской столицы к стеле на северном въезде в Гагаузию.
Затем участники автопробега поехали на Мемориал воинской Славы в Комрате.
По словам организатора акции – Комратского муниципального советника Вадима Анастасова, в автопробеге приняло участие около сотни автомобилей. Цель участников акции – «достучаться» до руководства страны и не запрещать в Молдове «георгиевскую ленточку».
«Надеемся на то, что центральные власти нас услышат и госпожа президент одумается и не станет промульгировать закон, который противоречит мнению жителей Республики Молдова", - сказал Вадим Анастасов.
Акция в Комрате не носила политический характер и объединила самых разных общественных и политических деятелей. Среди них Михаил Влах, Сергей Стояногло, Виктор Петров, Иван Бессараб и Александр Суходольский.
Они призвали руководство Молдовы не подписывать принятый парламентом закон, который вносит раскол в молдавское общество и вредит республике на международном уровне, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Порядок на массовом мероприятии обеспечивали сотрудники полиции, а также карабинеры.