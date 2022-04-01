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МИДЕИ призывает российские власти не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

МИДЕИ призывает российские власти не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

(МИДЕИ) призывает российские власти не вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Так в ведомстве отреагировали на комментарий МИД России по поводу запрета в Молдове георгиевской ленты.

«Мы приняли к сведению заявления, сделанные официальным представителем МИД России. Принятие решений по упомянутым вопросам — это суверенное право нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ в комментарии ProTV.

14 апреля парламент Молдовы в окончательном чтении одобрил запрет в Молдове георгиевской ленты и знаков Z и V как символов российской агрессии в Украине. Согласно закону, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц будут наказывать штрафом от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы на благо общества. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9 тыс. до 18 тыс. леев.

После этого 15 апреля в МИД России призвали молдавские власти воздержаться от «действий, наносящих ущерб отношениям с Россией». «Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу Республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые Парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время», — говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Тем временем, В Молдове проходят массовые акции протеста против запрета георгиевской ленты

После массовой акции в Бельцах, которая прошла 15 апреля, около сотни автомобилей с флагами Молдовы, Гагаузии, России, а также георгиевскими стягами проехались по главным улицам Комрата.

От памятника советскому танку Т-34 колонны автомобилей отправились по центральным улицам гагаузской столицы к стеле на северном въезде в Гагаузию.

Затем участники автопробега поехали на Мемориал воинской Славы в Комрате.

По словам организатора акции – Комратского муниципального советника Вадима Анастасова, в автопробеге приняло участие около сотни автомобилей. Цель участников акции – «достучаться» до руководства страны и не запрещать в Молдове «георгиевскую ленточку».

«Надеемся на то, что центральные власти нас услышат и госпожа президент одумается и не станет промульгировать закон, который противоречит мнению жителей Республики Молдова", - сказал Вадим Анастасов.

Акция в Комрате не носила политический характер и объединила самых разных общественных и политических деятелей. Среди них Михаил Влах, Сергей Стояногло, Виктор Петров, Иван Бессараб и Александр Суходольский.

Они призвали руководство Молдовы не подписывать принятый парламентом закон, который вносит раскол в молдавское общество и вредит республике на международном уровне, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Порядок на массовом мероприятии обеспечивали сотрудники полиции, а также карабинеры.


  • Сегодня, 07:11
  • DTV
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