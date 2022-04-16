Всего в списке оказались 14 британцев. Им запрещен въезд в страну. Санкции стали ответом на «беспрецедентные враждебные действия» Лондона, заявили в МИДе
МИД России ввел персональные санкции против руководства Великобритании «в связи с беспрецедентными враждебными действиями» и запретил въезд в страну ряду членов британского правительства, сообщается на сайте министерства, сообщает rbc.ru.
Под ограничения попали:
Борис Джонсон, премьер-министр;
Доминик Рааб, министр юстиции;
Элизабет Трасс, министр иностранных дел;
Бен Уоллес, министр обороны;
Грант Шаппс, министр транспорта;
Прити Пател, министр внутренних дел;
Риши Сунак, министр финансов;
Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
Надин Доррис, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны;
Никола Стерджен, первый министр Шотландии;
Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса;
Тереза Мэй, депутат парламента от Консервативной партии, бывший премьер-министр Великобритании.
«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. rbc.ru