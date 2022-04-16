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Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и Терезы Мэй

Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и Терезы Мэй

Всего в списке оказались 14 британцев. Им запрещен въезд в страну. Санкции стали ответом на «беспрецедентные враждебные действия» Лондона, заявили в МИДе

МИД России ввел персональные санкции против руководства Великобритании «в связи с беспрецедентными враждебными действиями» и запретил въезд в страну ряду членов британского правительства, сообщается на сайте министерства, сообщает rbc.ru.

Под ограничения попали:

Борис Джонсон, премьер-министр;

Доминик Рааб, министр юстиции;

Элизабет Трасс, министр иностранных дел;

Бен Уоллес, министр обороны;

Грант Шаппс, министр транспорта;

Прити Пател, министр внутренних дел;

Риши Сунак, министр финансов;

Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;

Надин Доррис, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;

Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны;

Никола Стерджен, первый министр Шотландии;

Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса;

Тереза Мэй, депутат парламента от Консервативной партии, бывший премьер-министр Великобритании.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
rbc.ru
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