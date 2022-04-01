Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья в рамках реализации государственной политики в области ветеринарной деятельности ежегодно проводит противоэпизоотические мероприятия, включая мероприятия по профилактике и ликвидации болезней животных, в том числе общих для человека и животных.
В 2021 году специалистами Управления ветеринарии в районах республики проводился мониторинг исполнения Плана ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтозных мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и природных ресурсов, сообщается на сайте ведомства.
Ветеринарными специалистами ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (ГУ «РЦВС и ФСБ»), подведомственного Минсельхозприроды, проведены исследования животных на:
сап лошадей – 508 голов – 94,95 % к годовому плану, лейкоз КРС (РИД) – 10 тыс. 720 голов – 112,61 %, туберкулез – 10 тыс. 757 голов – 111,82 %, КРС, МРС (РБП) бруцеллез – 17 тыс. 936 голов – 107,4 %,
Проведена вакцинация животных (голов) против:
Сибирской язвы – 26 тыс. 458 голов к годовому плану 115,03 %, Бешенства – 19 тыс. 632 головы – 115,68 %, болезни Тешена – 2 тыс. 30 голов – 112,78 %, болезни Ауески – 1 тыс. 609 голов – 536,33 %, классической чумы свиней – 29 тыс. 871 голова – 106,49 %, рожи свиней – 16 тыс. 242 головы – 88,42 %, чумы птицы – 1 млн 740 тыс. 983 головы, что составило 145,87 %.
Финансирование данных мероприятий производилось за счет средств, выделенных из Республиканского бюджета согласно Закону «О Республиканском бюджете на 2021 год». В Фонде поддержки сельского хозяйства на осуществление противоэпизоотических мероприятий в животноводстве на 2021 год было запланировано 500 тыс. рублей. Фактически в 2021 году профинансированы мероприятия на сумму 488 тыс. 917 рублей (включая погашение кредиторской задолженности за приобретённые в 2020 году ветеринарные препараты – вакцины и диагностикумы на сумму 209 тыс. 275 рублей).
Благодаря бюджетному финансированию на базе ГУ «РЦВС и ФСБ» в 2021 году был создан республиканский резерв ветеринарных препаратов для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Приднестровья.
Для пополнения резерва ветпрепаратов, в целях обеспечения бесперебойной ветеринарной деятельности, в течение 2021 года дополнительно были приобретены вакцины и диагностикумы на сумму 579 тыс. 170 рублей за счет средств, полученных от оказания ГУ «РЦВС и ФСБ» платных услуг.
Использование бюджетных и собственных средств позволило в полном объеме реализовать план ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтных мероприятий на 2021 год, а также создать резерв ветеринарных препаратов (вакцин и диагностикумов) на первый квартал 2022 года.
В результате проведения всех запланированных противоэпизоотических мероприятий в 2021 году на территории республики было зарегистрировано только 4 случая заболевания бешенством животных. Один из них выявлен в с. Незавертайловка Слободзейского района и три в Каменском районе: два случая в с.Окница и один – в с. Севериновка.
Во всех случаях были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области ветеринарии, что позволило оперативно локализировать выявленные инфекционные очаги. ecology-pmr.org