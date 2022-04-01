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В Приднестровье зарегистрировалось более 25 300 украинских беженцев
По данным пресс-службы МВД ПМР, с 24 февраля в Приднестровье въехали почти 32 тысячи иностранных граждан. Более 25 300 человек зарегистрировались в ПМР.
Центрами для беженцев воспользовались 1678 человек. В настоящий момент в них находятся 378 постояльцев, из них 133 ребенка.
С 24 февраля на горячие линии поступило 6796 звонков.
mvdpmr.org
- Сегодня, 07:42
- DTV
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