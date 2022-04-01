28 апреля в Бендерах должно было пройти заседание Объединенной контрольной комиссии. Однако оно не состоялось, поскольку официальный представитель Украины Артем Торкаенко на него не прибыл. Как отметил глава приднестровской делегации Олег Беляков, каких-либо официальных уведомлений о причинах этого приднестровская делегация не получала. Молдавская делегация, в свою очередь, проинформировала ОКК, что представитель Украины не смог приехать в Бендеры из-за ограничений на поездки дипломатов в Приднестровье, установленных Министерством иностранных дел ПМР в связи с установлением на территории республики «красного» уровня террористической опасности, передает novostipmr.com.
«Мы знаем, что для Объединенной контрольной комиссии, для членов ОКК, а также представителей Украины и миссии ОБСЕ ограничений в части работы в ОКК в рабочих группах, во всех мероприятиях, которые проводит ОКК, в настоящее время нет. Если произошло какое-то недопонимание, мы постараемся прояснить ситуацию», - отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Делегация Молдовы возражала против работы в отсутствие представителя Украины, поэтому в итоге делегации решили отложить заседание на один из ближайших дней, который будет согласован в оперативном порядке.
Тем не менее, приднестровская делегация распространила официальную информацию о мерах, которые принимаются в республике в рамках установленного «красного» уровня террористической опасности.
«Мы в своем извещении четко указали, что открыты для работы и с Объединенной контрольной комиссией, и с миротворческими силами и готовы сотрудничать в полном объеме, поскольку в рамках исполнения своих служебных обязанностей представители правоохранительных органов будут нести службу с табельным оружием, - подчеркнул Олег Беляков. - Мы готовы представить информацию о местах дислокации нарядов, которые обеспечивают безопасность в Приднестровье. Готовы обеспечить определенные договоренности в рамках организации выезда военных наблюдателей, которые могли бы все это контролировать и видеть, что приднестровская сторона не готовится к ведению боевых действий, не создает каких-либо угроз, а работает исключительно над вопросами безопасности и мира непосредственно на своей территории».
Глава приднестровской делегации выразил надежду, что стороны смогут обменяться мнениями по поводу текущей ситуации на внеплановом заседании ОКК.
«Диалог всегда лучше отсутствия диалога, - отметил Олег Беляков. – Решения ОКК сегодня ждут все, и миротворцы, которые выполняют свои обязанности в Зоне безопасности, и население, которое проживает в Зоне безопасности».
Также сопредседатель ОКК от Приднестровья отметил, что обстановка в Зоне безопасности находится под полным контролем Совместных миротворческих сил.