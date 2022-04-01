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В Варнице прошла встреча Вадима Красносельского с Олегом Серебряным

В Варнице прошла встреча Вадима Красносельского с Олегом Серебряным

Рабочая группа во главе с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном 28 апреля встретилась с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Информацию подтвердили в администрации президента Молдовы Майи Санду.

«Подтверждаем, что рабочая группа во главе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряным, в которую входит советник президента Дорин Речан, встретилась с Вадимом Красносельским. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе», — цитирует сообщение администрации молдавского президента newsmaker.md.

Тем временем депутат от партии «Действие и солидарность» PAS в эфире программы Cutia Neagră на телеканале TV8 сообщил, что встреча состоялась в Варнице.

«Г-н Речан сейчас ведет переговоры с Красносельским в Варнице», — сказал Карп.

Ранее информация о встрече представителей Кишинева и Тирасполя появилась в анонимных Telegram-каналах.
newsmaker.md

  • Сегодня, 08:04
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