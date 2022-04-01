Рабочая группа во главе с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном 28 апреля встретилась с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Информацию подтвердили в администрации президента Молдовы Майи Санду.
«Подтверждаем, что рабочая группа во главе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряным, в которую входит советник президента Дорин Речан, встретилась с Вадимом Красносельским. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе», — цитирует сообщение администрации молдавского президента newsmaker.md.
Тем временем депутат от партии «Действие и солидарность» PAS в эфире программы Cutia Neagră на телеканале TV8 сообщил, что встреча состоялась в Варнице.
«Г-н Речан сейчас ведет переговоры с Красносельским в Варнице», — сказал Карп.
Ранее информация о встрече представителей Кишинева и Тирасполя появилась в анонимных Telegram-каналах. newsmaker.md