Вице-премьер по вопросам реинтеграции в РМ Олег Серебрян уверяет, что риска втягивания Молдовы в войну в Украине нет. По словам чиновника, инциденты в приднестровском регионе были призваны создать панику и дестабилизировать ситуацию по всей стране. Серебрян считает установление красного кода терактов в Приднестровье делом бесполезным, так как нет риска вовлечения территории в военный конфликт, отмечает IPN.
Олег Серебрян говорит, что вызовы в Приднестровье в последние дни связаны с действиями провоенных сил. Чиновник говорит, что в регионе есть воинственные группировки, но идею участия в военном конфликте на Украине лидеры в Тирасполе не разделяют. Серебрян также говорит, что паника проявляется в решении многих граждан покинуть этот район.
"Произошедшие взрывы имели незначительные последствия, люди не пострадали. Никто даже не заявил об этих так называемых террористических актах, что вызывает вопросы. Когда совершают террористический акт, об этом заявляют. И повреждения были совсем незначительными. Эффект был психологический. В районе, в местах пересечения линии разграничения, возникла паника. На правом берегу Днестра паники не ощущается", - сказал Олег Серебрян в ходе передачи „Joi cu Liliana Barbăroșie” на общественном телевидении.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции в РМ говорит, что, хотя европейские официальные лица обеспокоены инцидентами в Приднестровье, непосредственных рисков для безопасности страны нет.
«Введенный красный код раздражает, потому что мы не видим оснований полагать, что существует реальная опасность. Мы считаем, что опасности военного участия в этом районе нет. Это взрывы, которые не могут не отражаться на моральном состоянии, на психологическом состоянии, однако отсюда и до того, чтобы говорить о рисках вовлечения Республики Молдова в военный конфликт далеко. Нет риска, что эта напряженность, которой нельзя пренебрегать, перерастет в военный конфликт. В отличие от Украины, нас не предупреждали о скором вовлечении в военный конфликт», - сказал Серебрян.
Но почему тогда многие посольства в Молдове рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Приднестровье или вообще покинуть страну?
Естественно, рядовых граждан такие сообщения настораживают, так как на Украине все начиналось очень похоже
Вчерашний день ознаменовался тем, что иностранные посольства одно за другим рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье и даже саму Молдову. Главный аргумент: обострение ситуации на Востке страны. "Комсомольская Правда" в Молдове сделала подборку всех стран, которые рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Приднестровье и в Молдову:
1. Болгария призывала своих граждан покинуть Молдову
МИД Болгарии призвал граждан этой страны воздержаться от поездок в Молдову, а пребывающих там - временно или постоянно - болгарских граждан покинуть территорию страны, используя личный транспорт.
Причиной таких мер названа «усложнившаяся ситуация в и около Молдовы».
2. "Вторая волна"
Чуть позже посольства Великобритании, США и Германии заявили, что "категорически" не рекомендуют своим гражданам посещать Приднестровье в данный момент.
3. "Третья волна"
Под вечер четверга Израиль, Канада и Франция тоже рекомендовали своим гражданам не посещать Приднестровье. А если уж туда занесло, то срочно покинуть.
Итого: 7 стран!
Естественно, рядовых граждан такие сообщения настораживают, так как на Украине все начиналось очень похоже.
Мы все очень надеемся, что это все-таки перестраховка дипломатов - их боязнь за своих сограждан. Тем более, что сами дипмиссии остаются в Кишиневе.